Вехи недели: апофеоз газовой войны, предвкушение импичмента и план Януковича

Очередная газовая война из локального конфликта на постсоветском пространстве стала общеевропейской проблемой. Не исключено, что Виктора Ющенко попытаются вынудить досрочно покинуть президентский пост. Виктор Янукович пообещал общественности поэтапный «региональный» план по борьбе с кризисом.

Неизвестно, рассчитывали ли в Москве, что газовая война с Украиной перекинется на другие европейские страны. Не исключено, что там сознательно планировали значительный резонанс от соло «Газпрома» на вентиле. Прекращение поставок голубого золота странам Старого Света вызвало быструю и однозначную реакцию Европейского Союза. С одной стороны, европейцы не понимали, почему они сидят без оплаченного газа, с другой – недоумевали относительно позиции России. Вмешательство чешского премьера Мирека Тополанека (Чехия сейчас председательствует в Евросоюзе) в российско-украинский газовый конфликт было достаточно энергичным, в лучших традициях челночной дипломатии Генри Киссинджера. Осталось дождаться окончательного варианта трехстороннего протокола о контроле над транзитом газа в Европу, который устроит государства ЕС и вновь оставит Украину один на один с Россией.

Показательное выступление по вопросам энергетической политики РФ организовал Владимир Путин. Российский премьер за минувшую неделю превратился в настоящую звезду голубых экранов. Телевизионщики России старательно ретранслируют заявления первых лиц страны по газовому вопросу, чтобы заинтересованные лица не упустили ни слова, ни интонации. А Владимир Владимирович рад стараться: с чекистской прямотой, переходящей в хамство, успел и обвинить Украину в криминализованности власти, и заметил, что в нашей стране идет борьба кланов за источники финансирования будущих выборов, и даже отметил, что Россия лишь пытается избавить украинский народ от проходимцев. Спасибо большое, дорогой господин Путин, мы, с Вашего позволения, постараемся разобраться сами с нашими властителями – на ближайших выборах. Вы ведь не об украинском народе заботитесь, а о «фетишизированной» газотранспортной системе Украины, по которой на запад прокачивается 60% газпромовского экспорта. Если честно, то вдохновленный кризисом российский премьер столь энергично раздает направо и налево ценные указания, что невольно вызывает ассоциации с «директором Черного моря». Понятно, что трехкратное падение цен на нефть вызывает тревогу в «Газпроме», рупором которого не погнушался выступить Путин, но почему в Москве забыли старую формулу «Юпитер, ты гневаешься – значит, ты не прав».

Впрочем, и украинская власть действует не лучше и не эффективнее. Виктор Ющенко предпочитает не прерывать новогодние каникулы, отдав газовый вопрос на откуп сотрудникам президентского Секретариата. Совместное заявление украинских глав государства и правительства – похоже, случайность, а не попытка консолидации национальной элиты перед лицом внешней угрозы. Не даром ведь заместитель Балоги Роман Безсмертный выразил уверенность, что газовый кризис спровоцирован Москвой в интересах Юлии Тимошенко. Премьер, дескать, отмалчивается до поры до времени, а потом появится на публике – вся в белом и с приемлемой ценой на газ для страны. Пока же шеф «Нефтегаза Украины» Олег Дубина привез из Москвы после трехдневных переговоров ориентировочную цифру 450 долларов. Именно столько «Газпром» хочет получать за тысячу кубов газа, поставленного в Украину. Цена приводит в шок экспертов по вопросам энергетики и заметно подбадривает ньюсмейкеров из российской энергетической монополии.

Тем временем лидер Партии регионов Виктор Янукович накануне Рождества пообещал предметный антикризисный план, который не рискнул обнародовать. Осторожность понятна – в стране стартовала президентская кампания, и одному из претендентов на булаву не с руки становиться донором идей для конкурентов. Правда, верная соратница Виктора Федоровича Анна Герман идеи регионалов конкретизировала, призвав уволить Ющенко и Тимошенко. Эта идея в свете стремления руководства страны отказаться от посредников при поставках газа должна понравиться Дмитрию Фирташу, постепенно наращивающему свое влияние в окружении Януковича.

Кстати, не исключено, что регионалам придется на время зарыть топор войны с Юлией Тимошенко. Если верить Владимиру Литвину и Николаю Томенко, то парламент уже в ближайшее время примет закон «О временных специальных и следственных комиссиях Верховной Рады». И ведущую роль будут играть, конечно же, фракции Партии регионов и БЮТ, а не кликушествующий Петр Симоненко. Законодатели максимально приблизились к тому, чтобы превратить импичмент из жупела для главы государства в реальный механизм. Кстати, расклад сил в парламенте явно не в пользу Ющенко – давно уже глава государства не имел столь мизерной поддержки среди законодателей. Желающих провести давнишнего «героя Майдана» через круги ада импичмента хватает, но они могут проявить милосердие. Например, если Виктор Андреевич перестанет бороться с Юлией Владимировной и публично поддержит ее стремление обладать всей полнотой власти в стране.

Пока же Национальный банк отказался выполнять положения Государственного бюджета в части необходимости согласовывать процедуру рефинансирования коммерческих банков с правительством. Похоже, борьба за доступ к кормушке даже в условиях глобального кризиса продолжается. Украинские политики доказывают, что они способны усугублять любые проблемы для страны, лишь бы не принимать непопулярные решения.

Евгений Магда