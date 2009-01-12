У Ющенко обнародуют украинскую позицию в переговорах по газу

Сегодня в 13.00 в пресс-центре Секретариата Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг первого заместителя секретаря СНБО Украины, Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Российской Федерации, специального представителя Украины по развитию отношений с РФ Константина ГРИЩЕНКО и заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главная тема брифинга - украинская позиция в переговорах по поводу газа.

Брифинг в прямом эфире будет транслировать «5 канал».

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