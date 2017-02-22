Порошенко: я доволен тем, как налаживается диалог с новой администрацией США
Президент Украины Петр Порошенко доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений в Генеральном штабе ВСУ.
«Очень важной была встреча (в рамках Мюнхенской конференции по безопасности) с вице-президентом США Пенсом (Майком Пенсом – УНИАН). Во время пребывания в Мюнхене состоялся разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном», - напомнил глава государства.
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«И сейчас я доволен тем, как наводятся мосты, налаживается наш диалог с новой американской администрацией», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа, в ходе которого стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе.