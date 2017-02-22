Порошенко: я доволен тем, как налаживается диалог с новой администрацией США

13:35, 22 февраля 2017
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа.

Порошенко заявил, что доволен налаживанием диалога с Белым домом / president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений в Генеральном штабе ВСУ.

«Очень важной была встреча (в рамках Мюнхенской конференции по безопасности) с вице-президентом США Пенсом (Майком Пенсом – УНИАН). Во время пребывания в Мюнхене состоялся разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном», - напомнил глава государства.

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«И сейчас я доволен тем, как наводятся мосты, налаживается наш диалог с новой американской администрацией», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа, в ходе которого стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе.

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Теги: #США#Украина#Порошенко