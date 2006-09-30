Мороз комментирует ситуацию во Львовской организации Соцпартии

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ отвергает возможность раскола партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя ситуацию, сложившуюся во Львове в местной СПУ.

Проблемы раскола СПУ не существует, подчеркнул А.МОРОЗ.

Он отметил, что речь идет о «полутора десятках людей, которые уже давно исключены из партии». По словам лидера социалистов, заявление со стороны отдельных людей из Львова о том, что 200 человек вышли из партии не отвечают действительности, и все это делалось специально под съезд, который проходит сегодня.

А.МОРОЗ подчеркнул, что уже неоднократно были пророчества относительно раскола СПУ «и при ВИТРЕНКО, и при ЧИЖЕ» (речь идет о бывших членах СПУ Наталии ВИТРЕНКО и Иване ЧИЖЕ, которые в свое время вышли из партии – УНИАН).

Он подчеркнул, что «это все суета, не достойная внимания». По словам А.МОРОЗА, в СПУ разберутся, действительно ли были притеснения демократии во Львовской области, и если это подтвердится, то будут сделаны выводы из ситуации.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября на внеочередной XIII Львовской городской конференции СПУ свыше 200 членов партии положили свои партбилеты на стол уже бывшему первому секретарю Львовского городского комитета СПУ Виктору САВЧЕНКО.

По словам В.САВЧЕНКО, такими действиями эти люди выразили протест против стиля и методов руководства первого секретаря Львовского обкома СПУ Евгения ТАЛИПОВА.

Делегаты конференции также приняли решение о самороспуске Львовского городского комитета Соцпартии.