Климкин: Совбез ООН нуждается в срочной реформе из-за злоупотребления правом вето

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН по вопросам нерешенных конфликтов в Европе.

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"Мы нуждаемся в срочном реформировании Совета безопасности для того, чтобы устранить злоупотребления правом вето. Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на "кровавые конфликты", несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН", - заявил Климкин.

Также он подчеркнул, что недопустимым является то, что 3 параграф 27 статьи Устава ООН, в которой сказано, что "сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения", продолжает нагло игнорироваться.

"Настоятельно необходимо, чтобы были внедрены четкие процедуры для надлежащего выполнения этой статьи", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, Климкин подчеркивает, что постоянное членство Российской Федерации в Совете безопасности Организации Объединенных Наций является фундаментальной проблемой для организации из-за разжигания Россией конфликтов по всей Европе.