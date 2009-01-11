Украина подписала "газовый протокол"

Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе. Об этом заявили премьер-министры Чехии и Украины Мирек ТОПОЛАНЕК и Юлия ТИМОШЕНКО по итогам переговоров, которые завершились в Киеве в ночь из субботы на воскресенье.

«За последние два дня удалось разблокировать ситуацию и сейчас ничего не препятствует возобновлению транзита газа через Украину в страны ЕС. Украина выполнила все условия, чтобы Россия возобновила снабжение газа», - сказал М.ТОПОЛАНЕК.

В то же время премьер-министр Чехии отметил, что теперь данный протокол должна подписать председатель Еврокомиссии, которая является третьей стороной в украинско-российском газовом конфликте.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что при подписании этого протокола Украина руководствовалась 5-ю позициями, которые, по ее мнению, являются важнейшими для Украины.

Во-первых, по словам главы правительства, Украина была и остается надежным транзитером и не прекращала транзита газа в Европу.

Во-вторых, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, Украина не производила с 1 января несанкционированный отбор газа.

В-третьих, Украина не является должником и рассчиталась с ОАО «Газпром» за весь потребленный газ в полном объеме.

В-четвертых, Украина была инициатором приглашения европейских экспертов.

В-пятых, «Украина была и остается конструктивной стороной в переговорах с Россией по подписанию соглашения о снабжении и транзите газа на 2009 год, а если будет желание, то и стратегического соглашения, основанного на положениях Меморандума, подписанного премьер-министрами Украины и России в январе 2008 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.