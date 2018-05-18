Вехи недели. Перепалка по-премьерски, блокада с расширением и прокурорские метки

Недавняя попытка Юлии Тимошенко сыграть в «плохого премьера и приемлемое правительство» нашла ответ у Владимира Гройсмана. Глава правительства назвал лидера «Батькивщины» «матерью популизма и украинской коррупции», преподнеся политическую валентинку одному из самых рейтинговых политиков страны. Сам глава правительства сделал ставку на отчет Кабмина по итогам 2016 года, к которому в роли рояля в кустах добавилось сообщение Госстата о рекордном для последних лет экономическом росте в 4,7 % по итогам последнего квартала минувшего года. Поскольку последствия повышения минимальной зарплаты до отметки в 3200 гривен пока оценить однозначно не получается, в правительстве делают ставку на обнадеживающую статистику.

В такой ситуации Юлии Тимошенко не оставляют выбора, и она прогнозирует будущее – политические силы, которые войдут в новый парламентский созыв, и, если верить Юлии Владимировне, сформируют конституционное большинство, способное позволить премьеру не оглядываться на президентское вето. Политическое прошлое Тимошенко не позволяет сомневаться, что в качестве нового главы правительства она видит именно себя. Иначе какой смысл обещать «разобраться за месяц» с проблемами зарплат, пенсий, тарифов – всего комплекса социально-экономических проблем, волнующих большинство сограждан. Правда, лидер «Батькивщины» предпочитает перекладывать на «народ» решение вопроса о досрочных парламентских выборах, поскольку с фракцией в 20 депутатских штыков иного не остается.

Блокада путей сообщения на Донбассе вызвала негативную реакцию не только премьера (с введением чрезвычайной ситуации в энергетике) и президента (с соответствующим решением СНБО), но и дипломатических представительств стран Запада. Мотивация у каждой из сторон, безусловно, разная, но появление участников блокады в центре Киева в минувшие выходные вряд ли добавило мероприятию убедительности. Как ни старались Семен Семенченко и Егор Соболев доказать, что «Порошенко хуже Януковича», качнуть ситуацию в сторону нового Майдана им не удалось. Интересно, что уже третий год подряд в годовщину гибели Небесной Сотни в Киеве происходят мероприятия с ура-патриотическими лозунгами, на поверку оказывающиеся, мягко говоря, аномальной политической активностью.

Порошенко на конференции в Мюнхене подчеркнул, что против принятия решений об Украине без Украины, проводя аналогии с событиями Мюнхенской конференции 1938 года. Впрочем, тональность заявлений мероприятия в столице Баварии не позволяет говорить, что Запад сдает Украину. Указ Владимира Путина о признании изданных в ОРДЛО документов, обнародованный аккурат во время конференции, позволяет предположить, что в Кремле пошли на очередное повышение ставок в заочном диалоге с Дональдом Трампом, на этот раз – используя опыт управления непризнанными республиками.

Генеральный прокурор Юрий Луценко постарался компенсировать отсутствие прорыва в деле расследования обстоятельств смерти Небесной Сотни коллегией Генеральной прокуратуры в прямом эфире. Используя медийный опыт, Юрий Витальевич распекал подчиненных за давление на бизнес, пообещал проверить всех на употребление наркотиков и отчитался о возвращении в государственную казну 10 миллиардов гривен. Обещание внести на рассмотрение парламента представление о лишении троих парламентариев депутатской неприкосновенности больше напоминает предупредительный выстрел: в нынешнем созыве слуги народа крайне неохотно разделяют энтузиазм правоохранителей в отношении себе подобных.

Евгений Магда