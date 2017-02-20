Победа Революции достоинства сорвала давно взлелеянные планы РФ усмирить Украину – Порошенко

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня героев Небесной сотни.

"Сегодня мы чтим память героев Небесной сотни - наших мужественных соотечественников, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины, за право своего народа стать равноправным членом сообщества свободных наций, за демократические принципы, гарантирующие каждому человеку уважение его достоинства и возможность свободно жить и развиваться", - говорится в обращении.

Глава государства подчеркнул, что судьбоносные события, которые произошли три года назад в самом сердце Украины, всколыхнули весь мир, и добавил, что самоотверженность и жертвенность рыцарей Майдана пробудила патриотический дух украинского народа и показала всем, что есть ценности, которые дороже собственной жизни.

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"Их имена - навсегда в когорте славных украинских победителей. Они будут высечены на величественном Мемориале в столице Украины. А главное - всегда будут оставаться в народной памяти. Подвиг Небесной сотни - наша национальная гордость и безапелляционный ориентир - вырвать Украину из цепких лап хищного двуглавого российского орла и превратить в процветающую европейскую державу. Мы обязательно воплотим мечту героев в реальность", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Украине, согласно указу президента "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной сотни", 20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни.

В период с 18 по 22 февраля во всех регионах государства запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.

В Киеве в эти дни состоится ряд массовых мероприятий, в период проведения которых в городе повышен уровень террористической угрозы, полиция переведена на усиленный вариант несения службы.