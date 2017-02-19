В столкновениях в центре Киева пострадали не менее 10 человек - Красный Крест

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на представителей Красного Креста.

В сообщении отмечается, что сейчас ситуация спокойная. Там работают несколько десятков сотрудников Красного Креста. Находится около 5 «скорых".

Как сообщал УНИАН, ранее возле Администрации президента произошли столкновения между протестующими против торговли с оккупированным Донбассом и правоохранителями.

Столкновения начались после того, как полиция не дала протестующим установить палатки возле АП.

Впоследствии, по данным полиции, часть активистов отправилась к Европейской площади, где возле установленного пункта пропуска сломала металлическую рамку.

Во время стычки полицейские задержали 5 активных участников. По данным СМИ, среди задержанных - командир батальона ОУН Николай Коханивский.

Также в полиции сообщили об одном пострадавшем милиционера.