В столкновениях в центре Киева пострадали не менее 10 человек - Красный Крест
В частности, по их данным, на данный момент десять пострадавших, один из них с черепно-мозговой травмой, один – сердечник.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на представителей Красного Креста.
В сообщении отмечается, что сейчас ситуация спокойная. Там работают несколько десятков сотрудников Красного Креста. Находится около 5 «скорых".
Как сообщал УНИАН, ранее возле Администрации президента произошли столкновения между протестующими против торговли с оккупированным Донбассом и правоохранителями.
Столкновения начались после того, как полиция не дала протестующим установить палатки возле АП.
Впоследствии, по данным полиции, часть активистов отправилась к Европейской площади, где возле установленного пункта пропуска сломала металлическую рамку.
Во время стычки полицейские задержали 5 активных участников. По данным СМИ, среди задержанных - командир батальона ОУН Николай Коханивский.
Также в полиции сообщили об одном пострадавшем милиционера.