Яценюк нашел третейского судью для газового конфликта

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что газовый конфликт должен подтолкнуть Европейский Союз к подписанию договорной базы с Украиной относительно транзита российского газа.

Как сообщает сайт “Фронт перемен”, об этом он заявил в Париже во время международного симпозиума «Новый мир, новый капитализм», который проходит по инициативе Президента Франции Николя САРКОЗИ.

А.ЯЦЕНЮК считает, что лишь Европейский Союз может решить проблему газовых взаимоотношений между Украиной и Россией.

«Сейчас - это не экономика, это политика. И в нынешней ситуации важно, чтобы именно Евросоюз сыграл роль третейского судьи, потому что мы (Украина) на двустороннем уровне уже не можем договориться с Россией», - отметил он.

При этом депутат добавил: "Это большой минус как для российской, так и для украинской дипломатии, и не только, но и для всех экономических агентов и ответственных за энергетическую политику".

Отвечая на вопрос о возможной критике Украины за невыполнение обязательств перед ЕС по транзиту газа, А.ЯЦЕНЮК заметил, что на сегодняшний день между Украиной и Евросоюзом нет договорной базы относительно транзита российского газа: "Начнем с того, что у нас (Украины) нет никаких обязательств перед Евросоюзом относительно транзита, у нас нет соглашения с Евросоюзом", - сказал он.

«Это то, о чем мы говорим на протяжении последних трех лет. После конфликта 2006 года, когда у нас была подобная ситуация с газом, Европа начала процесс создания единой энергетической политики. Мы просили лишь одного - включить Украину в часть этой энергетической политики, тогда мы имели бы взаимные обязательства», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, именно нынешняя ситуация подталкивает Еврокомиссию и Украину к оперативной подготовке "взаимных правил игры". "Да, есть меморандум, но этот меморандум не является юридически обязующим документом. Должны быть четкие двусторонние договоренности между Украиной и ЕС в энергетической сфере. Украина должна быть частью единой европейской энергетической политики, и тогда не будет таких вопросов", - заявил экс-председатель Верховной Рады.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК убежден, что резкое ухудшение финансовых показателей ОАО “Газпром” в связи с резким падением цен на энергоносители катализировало украинско-российский газовый конфликт.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что, по некоторым оценкам, кредиторская задолженность «Газпрома» в это время достигла 61 млрд. дол.

Экс-спикер отметил, что даже если “Газпром” увеличит цену на газ, то "в современных экономических условиях Украина должна получить хоть какую-то компенсацию в транзите".

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что "существенные проблемы в двусторонней договорно-правовой базе возникли еще тогда, когда перестали выполняться двусторонние межправительственные соглашения". "Мы перешли на корпоративные отношения, а эти корпоративные отношения непонятные", - добавил народный депутат.