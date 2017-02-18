В Мюнхене начались переговоры в "нормандском формате" на уровне глав МИД

Как передает корреспондент УНИАН, переговоры проходят на полях Мюнхенской конференции по безопасности с участием министров иностранных дел Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова, Германии Зигмара Габриэля и Франции Жан-Марка Эро.

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Накануне переговоров Климкин сообщил, что главными вопросами встречи будут безопасность и гуманитарная сфера.

"Какого-то прорыва от встречи не жду. У нас есть предложения в сфере безопасности, мы будем последовательно давить на гуманитарное измерение, подниму вопрос "дорожной карты", - сказал он.