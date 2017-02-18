Могерини призвала концентрировать внимание на ситуации на Донбассе, а не на санкциях против РФ

Об этом она сказала на Мюнхенской международной конференции по безопасности.

"Я считаю, что наше внимание должно концентрироваться на ситуации в Украине. Это также было темой моих бесед в Вашингтоне, когда я посещала на прошлой неделе наших друзей из новой администрации США. Для Европейского Союза чрезвычайно важно неизменно поднимать эту тему, чтобы убедиться, что мы имеем международное единство в вопросе выполнения Минских соглашений", - заявила Могерини.

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Высокий представитель также подчеркнула, что для ЕС важно полное выполнение Минских соглашений.

"У нас есть, как вы знаете, действующие санкции в отношении России за аннексию Крыма и ситуацию на востоке Украины. И эти санкции четко связаны с полным выполнением Минских соглашений. И эта позиция Европейского Союза будет сохраняться", - подчеркнула Могерини.

"Однако, вопрос, как мне кажется, заключается не в том, сохранять или не сохранять санкции. Для меня вопрос заключается в улучшении и урегулировании ситуации на востоке Украины и в полном выполнении Минских соглашений", - заявила Могерини.

Также она заверила, что Евросоюз оказывает Украине всестороннюю поддержку.