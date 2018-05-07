Колядка от Януковича

В Святой вечер, когда большинство украинцев начали отмечать Рождество, в эфире 5 канала лидер Партии регионов Виктор Янукович исполнил своеобразную оппозиционную колядку.

Впрочем, ничего нового из уст формального вождя нынешней оппозиции на этот раз не прозвучало. Янукович вообще манкирует необходимостью предлагать обществу новые идеи. Виктор Федорович был традиционно непреклонен и высказался за скорейшую смену властной верхушки. По его словам, не имеет значения, произойдет это на досрочных или обычных выборах, но власть, которая 4 года провоцирует в стране кризисы, необходимо сменить. Не оставил без ответа Янукович и вопрос о том, какая политическая сила может придти к власти. По его словам, Партия регионов располагает детальным планом антикризисных действий, который расписан пошагово, с четко установленными сроками воплощения в жизнь. При этом Виктор Федорович не упустил возможность подвергнуть критике популизм Юлии Тимошенко. Конечно, не став вспоминать о том, как ловко лидер БЮТ неоднократно использовала Партию регионов для достижения собственных политических интересов.

Сегодня трудно придумать более актуальную для Украины проблему, чем восстановление поставок российского газа. Надо сказать, что Партия регионов уже высказалась по этому поводу, обвинив действующую власть в энергетической катастрофе, способной привести к экономическому коллапсу. «Регионалы» считают, что в нынешней «газовой войне» международный авторитет Украины серьезно подорван. Правда, Виктор Янукович хоть и выступает за скорейшее рассмотрение в парламенте вопроса газовых взаимоотношений с Россией, не стал поддерживать инициативу коммунистов о скорейшем проведении с этой целью внеочередного заседания Верховной Рады. Неудивительно – большинство регионалов предпочли встречать Новый год и Рождество за пределами Родины, и возвращаться к законотворчеству не спешат.

Безусловно, оппозиционная сила, к тому же столь многочисленная, как Партия регионов, имеет полное право на демонстрацию собственной политической позиции. Куда более интересно другое: почему регионалы не демонстрируют свой антикризисный план? Почему не бьют во все колокола, стремясь привлечь к документу стратегической важности повышенное внимание общественности? Даже малейшей утечки информации о том, как крупнейшая оппозиционная сила страны планирует бороться с кризисом, нет. Наивно полагать, что Виктор Янукович рассчитывает на презентованную четыре года назад Дмитрию Медведеву конфету, которая может стать «золотым ключиком» к решению российско-украинских противоречий.

Партии регионов и ее лидерам, по всей видимости, придется сделать для себя важное открытие. В Кремле украинским политикам не собираются отводить роль выше марионеток, хорошо выдрессированных для выполнения пожеланий российского политического руководства. Если Виктора Януковича устраивает такая перспектива, тональность заявлений ему менять не следует – в Москве их рано или поздно оценят. Если нет – внешнеполитические ориентиры регионалов подлежат немедленной коррекции, а крупнейшей парламентской фракции придется перестать делать вид, будто она не причастна к процессу принятия решений в стране.

Евгений Магда