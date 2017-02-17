Нардеп: зарплаты судьям по 430 тысяч гривень и 80% пожизненного содержания — это взятка от власти

В Украине практически не финансируются наука и медицина, при этом судьи Конституционного суда получают заработную плату в размере 430 тысяч гривен, а в стране процветает коррупция. Такое мнение в эфире программы «Субъективные итоги недели» на телеканале NewsOne высказал народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Зал нынешнего парламента голосовал за то, чтобы зарплаты по 430 000 в месяц получали судьи Конституционного суда — того самого суда, который "великолепно" проявил себя при Януковиче, когда надо было печатью скрепить антиконституционные указы, который и сейчас клепает все, что ему власть укажет. Практически все депутаты знают, кого и кто там продвигал и куда ставил», — подчеркнул Рабинович.

Читайте такжеПредседатель НАБУ задекларировал новый автомобиль за 800 тысяч гривень

Такие зарплаты судей он считает неприемлемыми. «Огромные, заоблачные зарплаты для неработающей и неэффективной судебной системы, за которые голосовали народные депутаты в парламенте воюющей страны, — это взятка от власти за нашу незаконную, неправовую жизнь», — убежден нардеп.

Политик провел параллель между ставкой судей и заработной платой научных сотрудников. «Мы, конечно, привыкли к коррупции. Но зарплаты по 430 000, плюс 80 процентов от этой суммы пожизненного содержания, плюс компенсации за научные степени и научные работы — и все это в воюющей стране, где в бюджет не заложено ни копейки на науку, где отбирают стипендии у студентов, где самая “крутая” зарплата у научного работника составляет пару тысяч гривен, если ее выплачивают. Это просто какое-то безумие», — заявил Вадим Рабинович.

По мнению депутата, такая оплата труда судей может быть авансом на тот случай, когда правительству понадобится принять нужное им решение. «В стране средняя зарплата 5000 гривен, медицина без денег, наука без денег, самый продвинутый профессор или доктор наук получает максимум 15 тысяч гривен. А мы судьям бросаем “золотой батон” в виде зарплат заоблачных, чтобы они что-то нужное власти штамповали», — возмутился парламентарий.

Вадим Рабинович напомнил, что выступает за коренную реформу судебной системы, «при которой судей будут избирать, как это делается во всех цивилизованных странах мира, при которой будет возможность отзыва зажравшихся, коррумпированных судей, будет возможность у избирателей контролировать судебную деятельность». «Только так мы поставим заслон коррупции в судебной системе», — резюмировал лидер партии «За життя».