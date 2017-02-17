За преступления против Майдана реальный срок получил лишь один "титушка" - Горбатюк

За преступления во время Евромайдана в Украине осудили лишь одного человека. Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире канала 1+1.

"Из 35 приговоров реальная мера наказания применена лишь к одному лицу - одному из "титушок", - сказал Горбатюк,

В целом, по словам Горбатюка, расследование идет в отношении 351 лица, из которых 48 – это высокопоставленные чиновники.

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Горбатюк также пояснил, что в суд направлено более 220 обвинительных актов.

Как сообщал УНИАН ранее, ГПУ подозревает экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича к силовому разгону участников Евромайдана.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18 и 19 февраля 2014 года принимал участие бывший заместитель главы Администрации Президента Украины по гуманитарным вопросам.