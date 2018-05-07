2009-й: дешево и сердито

В наступившем году украинским политикам предстоит научиться жить по средствам, пережить президентскую кампанию и доказать, что они являются патриотами Украины, а не флюгерами, чутко реагирующими на дуновение геополитических ветерков.

Наступивший год пройдет под знаком предстоящей президентской кампании. Независимо от того, определит окончательную дату голосования Конституционный Суд или Верховная Рада, кампания уже стартовала. Выборы главы государства останутся всенародными, поэтому претендентам на булаву придется немало постараться для достижения победы. Нам предстоит выбирать между слишком хорошо известными политиками, так сказать, из нескольких зол меньшее. Да, еще один важный нюанс. Политическая конъюнктура свидетельствует, что участники гонки могут вступить в сговор с целью запуска процедуры импичмента, дабы досрочно снять с пробега действующего президента. Если это произойдет, то президентская каденция Виктора Ющенко войдет в учебники политологии в качестве примера рейтингового пике некогда популярного политика.

Кстати, претендентам на президентство придется решать ряд задач внешнеполитического свойства. Избирательная кампания вряд ли будет строиться на обещании добиться скорого вступления в НАТО или Европейский Союз, а вот отношения с Россией придется урегулировать довольно быстро. Нахрапистое поведение связки «Газпром» - Кремль в начале года свидетельствует, что в Москве стремятся поскорее расставить точки над і в отношениях с Украиной. Отечественная газотранспортная система в условиях мирового финансового кризиса все сильнее притягивает внимание реальных хозяев и наемных менеджеров российской энергетической монополии. Удастся ли украинским политикам противопоставить давлению консолидированную позицию – не риторический вопрос, а проблема сохранения полноценной государственности и суверенитета страны.

Поэтому рискну предположить, что именно обеспечение энергетической безопасности и независимости Украины станет главной внешнеполитической темой наступившего года. Что касается внутриполитических тем, то и здесь все понятно – борьба с мировым финансовым кризисом. Правда, наших политиков мало волнует, что эксперты называют Украину одной из наиболее пострадавших от кризиса европейских стран. Похоже, им важнее набирать локальные очки на «антикризисных» законах, из которых торчат уши заинтересованных лиц. Впрочем, ничего удивительного: накануне выборов обладатели значительного объема наличных будут привечаться в любом штабе кандидата в президенты. Сами понимаете, выборы – это расходы, а выборы в стране с переходной демократией – это расходы на спецоперации последнего дня и акции после закрытия избирательных участков. Весьма вероятно, что на Печерских холмах станет больше политических беспризорников – вчерашних сторонников одного лидера, не сумевших найти достойное место в команде других и не обладающих потенциалом, чтобы повести за собой сторонников.

Удручающее состояние бюджета-2009 и проблемы с его выполнением не позволят премьеру и президенту раздавать обещания, но инстинкт политического самосохранения не даст Тимошенко и Ющенко пойти на непопулярные меры – реальное сокращение госаппарата и затрат на содержание институтов госуправления. Впрочем, и главный оппозиционер Янукович тоже не способен на такой подвиг. Кстати, оба Виктора прекрасно понимают, что проиграют лидеру БЮТ соревнование в практическом использовании популизма, но вряд ли смогут эффективно противодействовать сладким премьерским речам.

Кстати, еще пара слов о бюджете. Поскольку его верстали буквально перед принятием и щедро разбавляли неуемным оптимизмом, то есть основания полагать: в новом году мы вспомним еще одно слово – секвестр, сокращение бюджетных расходов. Конечно, это крайний вариант, вернее, наиболее неприятная для правительства формулировка, но вероятность вынужденного урезания государственных расходов высока. Такой будет плата за неготовность предпринимать непопулярные меры. Экономический кризис в данном случае выступает неумолимым регулятором государственных расходов, особенно – в государстве, экономика которого ориентирована на экспорт.

Как уже стало понятно, закрытые партийные списки делают невозможным появление новых привлекательных лиц внутри существующих партий, а попытка прорваться в большую политику под гудение клаксонов провалилась. Очень любопытно будет посмотреть, сумеет ли новый спикер парламента Владимир Литвин обеспечить переход к открытым спискам. О своем стремлении вернуть депутата избирателям Владимир Михайлович рассказывал так много и столь проникновенно, что спускать вопрос на тормозах просто неприлично. Особенно сейчас, когда в парламенте заявлено о создании новой эффективной коалиции.

Пока законодатели остаются оторванными от народа, а экономическая ситуация продолжает ухудшаться, растет вероятность массовых акций протеста. Речь не об обещанном Виктором Януковичем весеннем наступлении на власть, а о стихийных акциях протеста, которые могут возглавить местные полевые командиры без определенной политической прописки. Наличие сотен тысяч украинцев, принудительно выброшенных из потребительского рая в число тех, кому нечего терять, кроме своих кредитных обязательств, делает вероятность походов на Киев высокой. Это уже не «оранжевая революция», и даже не политический туризм под патронатом Партии регионов, это взрывоопасный вариант, который могут использовать недруги Украины, не заинтересованные в ее распаде, но желающие пошатнуть ее суверенитет.

Есть основания полагать, что 2009 год пройдет под девизом «старые песни о главном» - проверенные временем специалисты по раздаче обещаний будут искать поддержки среди утомленных политическим однообразием украинцев, чтобы забыть о своих избирателях сразу после достижения искомой цели.

Евгений Магда