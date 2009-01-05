В Газпроме говорят, что столкнулись с беспрецедентной ситуацией

Решение киевского суда о запрете на транзит российского газа абсолютно нелегитимно, контракт находится под шведским правом.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ.

"Решение Хозяйственного суда Киева абсолютно нелегитимно, поскольку наши взаимоотношения по контракту на транзит находятся под шведским правом, и только там, в Стокгольмском арбитраже, будут решаться все спорные вопросы", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он также подчеркнул, что никаких оснований для пересмотра ставки транзита газа через Украину нет. "Действующая ставка зафиксирована, она согласована сторонами и является обязательной к исполнению - никаких оснований для пересмотра ставки нет", - сказал пресс-секретарь "Газпрома".

Кроме того, он сообщил, что "Газпром" 5 января впервые за историю отношений с Киевом не получил подтверждения объемов транзита газа на Запад. "Сегодня впервые в истории взаимоотношений с украинскими коллегами мы вообще не получили подтверждения объемов транзита в западном направлении. Это беспрецедентная ситуация в практике наших взаимоотношений и с украинскими коллегами, и европейскими, с такой ситуацией мы столкнулись впервые", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

В то же время Украина продолжает транспортировать российский газ европейским потребителям.

Сегодня, 5 января, Хозяйственный суд Киева своим определением запретил НАК "Нафтогаз Украины" осуществлять в 2009 году транзит российского природного газа территорией Украины по цене 1,6 дол. за тыс. куб. м на 100 км.

Во время переговоров Россия предложила Украине покупать в 2009 году газ по 250 долларов за тысячу кубометров (в 2008 году цена составляла 179,5 долларов), однако Украина считает оптимальной цену на газ от 200 до 235 дол. Позже «Газпром» заявил, что в связи с отказом Киева покупать газ по 250 дол. его цена будет составлять 418 долларов, а еще позже – 450 долларов.

Третьего января председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил о принятии решения подать в Международный арбитражный суд Стокгольма иск, чтобы обязать НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить беспрепятственный транзит российского газа в Европу по территории Украины.

По его словам, «иск будет подан в соответствии с контрактом об объемах и условиях транзита российского природного газа по территории Украины европейским потребителям в 2003-2013 годах от 21 июня 2002 года».

В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» заявил о намерении подать встречный иск в Стокгольмский арбитраж в случае обращения в него ОАО «Газпром».

Компания считает, что отсутствие контракта на текущий год относительно транзита российского газа не дает ей правовых, технических и финансовых возможностей транспортировать российский газ по территории Украины.