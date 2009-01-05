Миллер: долги Украины достигнут миллиардов долларов

Долги Украины "за ворованный газ" в ближайшее время будут исчисляться в миллиардах долларов, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

На встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным глава "Газпрома" отметил, что украинская задолженность составляет более 600 миллионов долларов.

"Если будет так продолжаться, Украина будет воровать российский газ, задолженность Украины будет исчисляться в самое ближайшее время миллиардами долларов", - сказал Миллер.

РИА Новости