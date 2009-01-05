Миллер: долги Украины достигнут миллиардов долларов
18:54, 05 января 2009Политика
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Глава Газпрома отчитался перед Путиным
Долги Украины "за ворованный газ" в ближайшее время будут исчисляться в миллиардах долларов, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
На встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным глава "Газпрома" отметил, что украинская задолженность составляет более 600 миллионов долларов.
"Если будет так продолжаться, Украина будет воровать российский газ, задолженность Украины будет исчисляться в самое ближайшее время миллиардами долларов", - сказал Миллер.
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