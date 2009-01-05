Суд запретил Нафтогазу осуществлять транзит газа по нынешней цене

Хозяйственный суд г. Киева своим определением запретил НАК "Нафтогаз Украины" осуществлять в 2009 году транзит российского природного газа по территории Украины по цене 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что суд принял определение в обеспечение иска Минтопэнерго о признании недействительными соглашений о транзите российского природного газа по территории Украины, которые заключены до конца 2010 года.

"Основанием признания их недействительными является то, что соглашения заключены бывшим заместителем главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорем ВОРОНИНЫМ, который не имел на это соответствующих полномочий со стороны Кабинета министров Украины", – говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что рассмотрение дела по сути назначено на 9 января 2009 года.

Как сообщалось, "Газпром" с 1 января 2009 года прекратил поставки газа в Украину из-за недоговоренности о цене на газ и тарифной ставки на транзит. Российская монополия продолжает поставлять природный газ транзитом через Украину, и при этом считает незаконным использование украинской стороной части этого газа в качестве технического для обеспечения транспортировки. По ее мнению, транзитный контракт продолжает действовать.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" настаивает, что в отсутствие согласованных условий транзита имеет право направлять часть подаваемого Россией на вход украинской ГТС газа для обеспечения его транзита.

«Газпром» обвинил в воскресенье Украину в несанкционированном отборе 50 млн. куб. м газа, предназначенных для европейских потребителей.

По словам официального представителя "Газпрома" Сергея КУПРИЯНОВА, 5 января "Газпром" увеличит объем газа, поставляемого через территорию Украины.

С.КУПРИЯНОВ также сказал, что Украина не погасила задолженность за поставки газа в 2008 году в размере 614 млн. долл.