Как нажать на Москву, если Москва жмет на газ?

Итак, новый, 2009 год, в отношениях Украины и России традиционно начался со скандала. И, в общем-то, практически всем понятно, что к экономике он не имеет отношения. В своих геополитических надеждах Москва «жмет на газ», считая его своим главным политическим оружием. Что может противопоставить этому Украина?

Россия играет по-крупному

Цели газовой войны России против Украины не случайны и вызваны отнюдь не каким-то недоразумением или ошибочным восприятием друг друга. Свою энергетическую агрессию Москва реализовывает в глобальной стратегии, в информационной войне, которую в эти новогодние дни в прямом эфире наблюдают украинские и российские налогоплательщики. Кремль, уже в который раз, пытается сделать из Украины «козла отпущения», послушную и зависимую «зону» собственных интересов.

Стало понятно, что нынешний финансовый и парламентский кризис в Украине усилит давление России на суверенитет Украины, внимание к внутриукраинским политическим процессам. Ведь в минувшем 2008 году ни пророссийского президента, ни влиятельной (парламентской) пророссийской политической силы или партии Москве в Украине скреативить не удалось. При этом, анализ нынешней внешней политики РФ показывает, что «печальный опыт и украинские провалы» российской внешней политики ни в коей мере не изменили решительности Москвы вернуть Украину в орбиту своего политического влияния. Более того, превратить ее в полностью зависимое от России государство.

В Москве твердо убеждены, что нынешний кризис в Украине носит всеохватывающий характер, официальная власть неспособна справиться с ситуацией. Прокремлевские эксперты заверяют своих заказчиков, что кризис в Украине пронизывает не только экономику, но и общественное сознание, массовую психологию, разрушает все «новоукраинские» идеологические ценности. Именно поэтому спичрайтеры сформулировали для президента РФ Дмитрия Медведева тезис о «слабости украинской власти», который он поспешно и озвучил.

Кремль полагает, что потенциал ключевых игроков украинского бизнес-сообщества, который связан с зависимыми от российских госструктур корпорациями значителен. А значит, время решительных действий - «час икс» - наступило. В Москве уверены, что газовый шантаж приведет к тому, что власть «свалится» в руки тех политиков в Украине, которые, выражаясь словами ныне гражданина России Игоря Бакая, «разбогатели за счет того, что продавали российский газ».

Есть еще один мотив хамского поведения официальной Москвы. «Хамского», потому, что только Кремль додумался на всех российских телеканалах, работающих в Украине, демонстративно выключать газовые горелки Бунзена в прямом эфире, а «Газпром» не поскупился на строчку рекламы в течение суток о якобы газовых долгах Украины. В Белокаменной не сомневаются, что предстоящие выборы Президента Украины и внеочередные парламентские выборы представляют собой уникальный шанс для «колонизации» Украины. Кремль продолжает активно финансировать и информационно поддерживать хорошо известные экспертам, журналистам и власти, маргинальные в Украине, пророссийские партии и движения.

Нынешняя газовая война против Киева, полагают в Кремле, поддержит группы влияния и лоббирования, которые в перспективе составят новое парламентское большинство и приведут к реальной власти в Украине если не марионеточное «пророссийское», то очень зависимое от России правительство. Более того, в России мечтают, что их украинская внешняя политика приведет к поэтапному отказу от государственного суверенитета Украины.

Контригра с Россией

Оставив для анализа все другие аспекты газового шантажа профессионалам, поговорим вот о чем. Украине в борьбе с агрессивной, воинствующей информационной экспансией Кремля, необходимо использовать стратегию «слабой силы». Другими словами, панацею от вызовов и угроз Москвы необходимо искать в самой Москве.

Слабость России следует из ее «силы». Ведь те ее позиции, которые кажутся сильными, на самом деле наиболее слабы и уязвимы. В нынешней России в политическом и экономическом контексте прогрессирует и развивается советский ренессанс, а нынешняя российская власть воскресила веру российского обывателя в возрождение Советского Союза, который - напомним, если кто-то уже забыл - сам себя уничтожил и благополучно развалился.

Уже сегодня в России де-факто сформирована недемократическая политическая система, которая, при всех оптимистических заявлениях лидеров страны, слаба и нежизнеспособна.

Даже нынешний «певец Газпрома», германский аналитик Александр Рар вынужден констатировать: «шокирует, когда становишься свидетелем того, с каким легкомыслием русская элита и общество отказалась от едва достигнутых либеральных ценностей в обмен на авторитарную политику наведения порядка».

В этих обстоятельствах наиболее перспективным для государственных интересов Украины видится сценарий информационной «экономической войны» с Россией, при котором будет показана угроза жизненным интересам тех регионов Украины, где население составляет электоральную базу так называемых «пророссийских сил».

Очевидно, что самым уязвимым с этой точки зрения звеном в торгово-экономических отношениях с Россией является энергетика, а в узко-специальном понимании – торговля газом.

Сложившаяся конъюнктура такова, что она позволяет достаточно быстро и без особого экономического ущерба для Украины вывести Россию из состояния равновесия в той сфере, где ее позиции на самом деле слабы, а позиции Украины – сильны.

Несмотря на укоренившееся в российском обществе представление о том, что Россия «благодетельствует» Украине, поставляя ей газ по ценам ниже существующих на мировом рынке, официальная Москва очень ограничена в возможностях реализовать природные богатства, доставшиеся ей при разделе империи – бывшего СССР.

На самом деле газодобывающая отрасль России (ее главный европейский козырь и «национальное достояние») очень уязвима, поскольку ее благополучие полностью зависит от возможности продавать добытый газ.

Главный на сегодняшний день и наиболее перспективный с точки зрения развития бизнеса потребитель этого сырья находится в странах Европейского Союза. Однако без газотранспортной системы Украины российский газ превращается в товар, который невозможно реализовать, то есть в нечто, не имеющее хозяйственного применения.

Несмотря на громкие недавние заявления первых лиц Газпрома о том, что «газ в Европу пойдет минуя Украину», в обозримой исторической перспективе (15-20 лет) ни строительство газовых трубопроводов в обход Балтии, ни намерение через «Голубой поток» в Турцию экспортировать газ в страны Южной Европы не смогут перекрыть необходимости использовать газотранспортную систему Украины.

Россия - это и есть Газпром

ОАО «Газпром» - одно из бюджетообразующих предприятий России. Более того, Россия, как говорят в Москве – это и есть Газпром. И несмотря на официально декларируемые успехи, это объективно проблемная компания, обремененная огромными долгами, которые постоянно растут из-за непрофильных и политически ангажированных расходов.

В итоге, в случае реального обострения обстановки, связанного с поставками газа потребителям в странах ЕС, «Газпром» не сможет продержаться более двух недель, так как окажется на грани банкротства. Ведь в случае правильного построения информационной компании, благодаря чему европейские потребители адекватно оценят, кто реально спровоцировал газовый конфликт, европейские партнеры «Газпрома» будут предъявлять претензии России. И, похоже, Европа все четче определяется в своей позиции: нынешний газовый конфликт «это проблемы двух частных компаний».

Кроме того, у Украины есть союзники в самой России. Политическая оппозиция, а также бизнес-элиты России объективно заинтересованы в коренном исправлении ситуации. Ведь непрозрачность, вмешательство государства (по сути, чекистское выкручивание рук всем) в продажу углеводородов создают среду для коррупции, воровства, отмывания денег. В итоге, возможные краткосрочные выгоды для той же оппозиции и бизнес-элит оборачиваются стратегическим проигрышем. Поэтому объективно они также заинтересованы в показе реальных последствий монополизма Газпрома. А в целом, неизбежное в такой ситуации падение котировок акций главной российской «голубой фишки» подорвет и дискредитирует пропагандируемый Кремлем миф стабильности власти Путина-Медведева.

Задача Украины - "перевернуть" ситуацию

Но Украина ничего не добьется, если будет продолжать защищаться и только лишь отбивать атаки в информационной сфере. Сегодня управляемый конфликт исходит от российских стратегов создания из Украины зоны своих интересов. Задача Украины – «перевернуть» ситуацию. Условия и формулу конфликта должна определять не Россия (как она это сегодня грубо и цинично делает), а Украина.

Если наши политстратеги, политтехнологи и журналисты чего-то стоят, они могут и должны вовлечь российских политиков, политологов, журналистов в дискуссии, в которых обсуждались бы реальный механизм действия выстроенной Путиным-Медведевым политической системы России, имперская идеология, возрождение сталинизма. В этом случае даже не надо дискредитации, произойдет самодискредитация действующей российской власти.

Надо также приложить все усилия, чтобы раскрывалась российская экспансионистская газовая стратегия. На фоне общественного протеста официальная украинская власть должна сохранять невозмутимое спокойствие, призывая Россию к отношениям на цивилизованной основе. Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко, несмотря на все отказы, должны демонстрировать желание снова и снова прибыть в Москву и на самом высоком уровне провести переговоры с Дмитрием Медведевым. Наши же СМИ должны доносить до самого широкого внимания общества эту готовность.

В условиях виртуальной «газовой войны» с Россией можно и необходимо максимально использовать также то обстоятельство, что «пророссийская» оппозиция в Украине, группы влияния Москвы и лоббирования ее интересов в Украине обезоружены и ослаблены. Весьма сложно в этих обстоятельствах объяснить, в частности, почему из-за имперской политики Кремля могут оказаться без тепла ветераны Великой Отечественной войны в Украине или те же пророссийски ориентированные граждане Крыма, о которых так пекутся Кремль и все «крымоозабоченные» политики образца Лужкова, Маркова или Затулина.

В случае же, если Москва продолжит и дальше шантажировать Украину, Президент Украины может выступить с обращением к нации, в котором будет открыто названы цели России и (главное) подтверждены гарантии бесперебойного снабжения газом всего населения страны и транзита в Европу. Да, Президент уже посылал подобный мессидж европейским странам, но в определенные периоды времени ничто не может сравниться по силе воздействия с прямым обращением к нации. Конечно, если это обращение будет направлено на консолидацию сил, а не на очередные политические «разборки».

Кстати, о «разборках» Нет, как известно, худа без добра. «Добро» в нашем случае может состоять в том, что ведущие политические силы Украины, хотя бы из чувства самосохранения, хотя бы вынуждено, но займут консолидированную позицию к газовой экспансии России. Тем самым реализуется лозунги о том, что «государственность Украины высшая ценность не только для политиков власти, но и для всего бизнеса, для всего общества».

Кстати, украинские бизнесмены должны, наконец, понять, что в случае реализации украинских планов Кремля, для каждого из них становится реальностью повторение судьбы Ходорковского, при этом даже удобства в камере светят не всем.

Так что защитить себя мы можем и должны сами. Европа, судя по заявлениям руководства ведущих газовых компаний европейских стран, уже сумела защитить своих граждан и провела диверсификацию энергетических поставок из России. Так что надеяться приходится на свои силы.

P.S. Автор этих строк сознательно провоцирует читателей. Но только по одной причине. Я реалист. Шестнадцать лет работаю на журналистском поприще в Москве и смею утверждать, что нынешняя российская власть – это не наивные люди, а жесткие прагматики, в своем большинстве представители силовых структур, спецслужб. Они неприкасаемые и создали собственное корпоративное государство. Путинско-медведевская власть сумела сформировать доминирующее в российском общественном мнении представление о том, что Украина - это «падающая страна», недружественное государство, которым управляют неадекватные политики. Сделать из Украины марионеточное государство – это не только идеологическая, но и практическая цель нынешней российской политики. На это брошены все ресурсы богатой России – политические, энергетические и информационные.

Виктор Тимошенко, кандидат философских наук, собкор газеты «Голос Украины» в Москве, специально для УНИАН