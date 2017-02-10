Линкявичюс поделится с главами МИД стран ЕС впечатлениями от последствий агрессии РФ в Авдеевке – Геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Вместе с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом и коллегой Ириной Луценко посетили Авдеевку. Очень важно, когда представители ЕС воочию убеждаются в ужасных последствиях войны, развязанной россиянами против Украины», - сообщила она.

«Господин Линас весной 2016 года был в Широкино, сегодня вместе с коллегами он увидел разрушенные дома, обстрелянную школу № 2, где работал пункт гуманитарной помощи и где погиб представитель ГСЧС, побывал на пунктах обогрева и на Авдеевском коксохимическом заводе, который уже на 25% восстановил свои мощности, свою работу», - отметила Геращенко.

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Также, по ее словам, с министром в Авдеевке побывали литовские волонтеры и представители неправительственных организаций, которые оказывают значительную гуманитарную помощь Украине, в частности Донбассу.

Вице-спикер отметила, что Линкявичюс настроен рассказать обо всем, что увидел, своим коллегам - министрам иностранных дел стран - членов ЕС.

«Эти свидетельства, эта информация из первых уст является бесценной в дискуссии о санкциях против РФ, в донесении правды и странам ЕС, и странам НАТО», - убеждена Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, посетил Авдеевку, чтобы увидеть последствия российской агрессии.

Напомним, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января по 5 февраля вели массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля.

Вследствие обстрелов погибли несколько мирных жителей Авдеевки.