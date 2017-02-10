Линкявичюс поделится с главами МИД стран ЕС впечатлениями от последствий агрессии РФ в Авдеевке – Геращенко
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс поделится с главами МИД стран Евросоюза собственными впечатлениями от последствий российской агрессии в Авдеевке.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.
«Вместе с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом и коллегой Ириной Луценко посетили Авдеевку. Очень важно, когда представители ЕС воочию убеждаются в ужасных последствиях войны, развязанной россиянами против Украины», - сообщила она.
«Господин Линас весной 2016 года был в Широкино, сегодня вместе с коллегами он увидел разрушенные дома, обстрелянную школу № 2, где работал пункт гуманитарной помощи и где погиб представитель ГСЧС, побывал на пунктах обогрева и на Авдеевском коксохимическом заводе, который уже на 25% восстановил свои мощности, свою работу», - отметила Геращенко.
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Также, по ее словам, с министром в Авдеевке побывали литовские волонтеры и представители неправительственных организаций, которые оказывают значительную гуманитарную помощь Украине, в частности Донбассу.
Вице-спикер отметила, что Линкявичюс настроен рассказать обо всем, что увидел, своим коллегам - министрам иностранных дел стран - членов ЕС.
«Эти свидетельства, эта информация из первых уст является бесценной в дискуссии о санкциях против РФ, в донесении правды и странам ЕС, и странам НАТО», - убеждена Геращенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, посетил Авдеевку, чтобы увидеть последствия российской агрессии.
Напомним, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января по 5 февраля вели массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.
30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля.
Вследствие обстрелов погибли несколько мирных жителей Авдеевки.