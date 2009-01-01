Ющенко считает, что Украина полностью выполнила обязательства по оплате газа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина считает свои обязательства по расчетам за потребленный газ в 2008 году выполненными полностью.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Президента, “за последние сутки высказаны многие оценки относительно переговорного процесса по газовым вопросам, проходящим сегодня между Украиной и Россией. По моему мнению, были сделаны многие неадекватные заявления, которые не отвечают содержанию и духу этих переговоров или достаточно тенденциозно выражают свои позиции относительно тенденций, возникающих в рамках рабочих переговоров по тем или иным вопросам».

Как заявил В.ЮЩЕНКО, «30 декабря НАК «Нафтогаз Украины» завершил полностью расчеты за потребленный в 2008 году газ, включая авансовый платеж за декабрь 2008 года. Этот платеж был осуществлен 30 декабря, и Украина считает свои обязательства по расчетам за потребленный газ в 2008 году выполненными полностью, как это, кстати, предусматривал меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины».