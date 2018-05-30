Украина должна платить за газ $201: совместное заявление Ющенко и Тимошенко

"Украина и Российская Федерация были и остаются стратегическими партнерами во многих сферах, в частности энергетической. В течение длительного времени Украина надежно обеспечивает транзит природного газа в европейские страны.

Мы ценим договоренности между нашими странами, достигнутые президентами обоих государств, от 12 февраля 2008 года и взаимные обязательства, зафиксированные в меморандуме между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года, считаем их существенным шагом, направленным на улучшение взаимопонимания и практического сотрудничества в этой отрасли.

Положения меморандума предусматривают, что при выполнении украинской стороной своих обязательств по расчетам за поставленный украинским потребителям природный газ с 1 января 2009 года будут установлены прямые долгосрочные отношения между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" о поставках газа в объемах, которые обеспечат его баланс для полного удовлетворения потребностей украинских потребителей без посредников.

Меморандум также предусматривает поэтапный переход в течение трех лет к рыночным экономически обоснованным и взаимосогласованным ценам на российский природный газ для потребителей Украины и тарифам на его транзит через территорию Украины.

Украинская сторона 30 декабря 2008 года полностью рассчиталась с российской стороной за природный газ, полученный в текущем году. Таким образом, по состоянию на 1 января 2009 года Украина не имеет перед Российской Федерацией никаких задолженностей за природный газ.

По нашим расчетам, сделанным на основании меморандума, в начале 2009 года цена на российский природный газ для Украины на украинско-российской границе должна составлять $201 за 1 тыс. куб.м, ставка транзита по территории Украины - не ниже $2 за 1 тыс. куб.м на 100 км расстояния.

Предложенные Российской Федерацией условия о повышении цен на газ до $250 с учетом резкого падения мировых цен на нефть являются фактическим установлением для Украины среднеевропейской цены на природный газ. В то же время российская сторона предлагает сохранить ставку транзита $1,7, что больше чем вдвое ниже среднеевропейских показателей. Такой уровень транзитной ставки делает практически невозможной поддержание газотранспортной системы в надлежащем техническом состоянии.

Мы продолжим переговоры с российскими партнерами на основании упомянутого меморандума. Однако поскольку до 1 января 2009 года договоренностей между украинской и российской сторонами не достигнуто, руководство Украины призывает российских партнеров придерживаться взаимных обязательств Украины и Российской Федерации относительно объемов транзита природного газа европейским потребителям и обеспечения баланса газа украинским потребителям по действующим на сегодняшний день ценовым параметрам.

Коррекцию расчетов по взаимным обязательствам провести в соответствии с ценами на природный газ и его транзит, которые будут зафиксированы в итоговых документах по результатам упомянутых переговоров.

Заявляем, что граждане Украины будут в дальнейшем обеспечены природным газом в необходимых для собственного потребления объемах. Ни одна украинская семья не ощутит осложнений, поскольку Украина имеет достаточные объемы газа в хранилищах, что позволит обеспечивать собственные потребности в течение длительного времени . Продолжение межправительственных переговоров о поставках российского природного газа не может быть и не будет поводом для ограничения предоставления коммунальных услуг для населения, прежде всего теплоснабжения.

Еще раз заявляем, что Украина гарантирует технологическое обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки российского природного газа в европейские страны через свою территорию.

Призываем российскую сторону в духе стратегического партнерства и традиционных дружественных отношений между нашими странами приложить совместные усилия для скорейшего завершения переговорного процесса о поставках и транзите российского природного газа".