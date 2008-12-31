Путин объяснил, почему согласился снизить цену для Украины

"Газпром" при расчете цен на газ для Украины учитывал ряд факторов, в том числе преддефолтное состояние Украины, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

"Компания "Газпром" предложила украинским партнерам продавать газ за 250 долларов за тысячу кубов", - сообщил премьер.

По его словам, "Газпром" при этом исходил из нескольких соображений.

"Первое соображение - я скажу Вам без всякого преувеличения - это соображение гуманитарного характера", - сказал Путин.

По его словам, партнером России является братский украинский народ.

"И мы понимаем, в каком сложном положении сейчас находится Украина в связи с мировым финансовым и экономическим кризисом, и это положение гораздо сложнее, чем в нашей стране. Многие эксперты даже считают, что это известной степени такое преддефолтное даже состояние", - сказал премьер.

Второе соображение, которым, по его словам, руководствовался "Газпром", является чисто экономического и прагматического характера.

"Мы считаем, что любой наш партнер не должен быть поставлен в положение, когда он не сможет вообще платить за наш товар", - сказал премьер-министр.

"Третье соображение: к сожалению, мы с Вами это знаем, что ситуация усугубляется в Украине еще и тем, что негативное влияние на экономику оказывает и обострившаяся межклановая борьба", - отметил Путин.

По его словам, "все это привело к тому, что "Газпром" сделал такое очень льготное предложение" украинской стороне.

"Несмотря на это, украинские партнеры отказываются от подписания и этих договоренностей и этого контракта", - сообщил Путин.

РИА “Новости”