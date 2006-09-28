Тарасюк проведет пресс-конференцию в Полтаве

Министр иностранных дел Украины директор Института Евро-Атлантичного сотрудничества Борис Тарасюк посетит с рабочей поездкой Полтавскую область Б.Тарасюк примет участие и выступит на заседании коллегии облгосадминистрации и в 10-30 откроет общественные слушания „Региональное измерение европейской и евроатлантической интеграции”. В 12-30 состоится пресс-конференция Б.Тарасюка. Также он принимать участие в семинаре в Университете потребительской кооперации Украины (ул. Коваля, 3) на тему: „Европейское призвание Украины: пути реализации”, а в 16-00 запишет телеинтервью для программы ТРК „ЛТАВА”.