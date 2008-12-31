В Газпроме слышали, что к ним едет Тимошенко

Российский "Газпром" пока не получал обращений по поводу возможных переговоров с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО по вопросу поставок газа.

Как сообщают РИА «Новости», официальный представитель российского газового холдинга Сергей КУПРИЯНОВ подчеркнул на пресс-конференции, что "Газпром" слышал о планах поездки Ю.ТИМОШЕНКО в Москву, но пока в компанию никто не обращался по поводу возможных переговоров по газу с премьер-министром Украины.

"Мы об этой поездке слышали, но пока к нам никто не обращался. Но с "Нафтогазом" мы переговоры продолжаем", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщалось, источники в правительстве Украины не исключали, что Ю.ТИМОШЕНКО может сегодня посетить Москву для проведения переговоров по вопросу поставок в Украину газа.

30 декабря Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявлял, что контракты на поставку среднеазиатского газа из России в Украину могут быть подписаны уже 31 декабря.

Он отметил, что на данный момент НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году и таким образом процесс по подготовке контрактов на дальнейшую поставку газа в Украину разблокирован.