В Газпроме назвали час «Х» для Украины

Контракт 2008 года на поставку газа Украине истекает в 10.00 по московскому времени 1 января 2009 года. Об этом сообщил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ на пресс-конференции в РИА Новости.

В свою очередь заместитель председателя Правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что у компании не будет юридических оснований для поставки газа в Украину, если не будет подписан контракт на 2009 год.

"Если контракт на поставку не будет подписан, то у нас не будет ни юридических, ни каких-либо других оснований для поставки газа для Украины", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня С.КУПРИЯНОВ заявил, что ОАО "Газпром" на 70% не уверен в подписании до наступления Нового года контракта на поставку российского газа в 2009 году Украине.

"Честно говоря, после получения письма о возможности конфискации транзитного газа, если вчера мы оценивали (возможность подписания контракта) в соотношении пятьдесят на пятьдесят, то сейчас семьдесят на тридцать в сторону кризисного сценария", - заявил С.КУПРИЯНОВ.

В то же время он добавил, что переговоры о подписании контракта на поставки российского газа Украине в настоящее время продолжаются.