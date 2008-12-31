Медведев обвинил Киев в шантаже России, Газпрома и Европы

Российский ОАО «Газпром» проинформировал представителей Западной Европы о том, что «столкнулся с шантажом» со стороны Украины в вопросе транзита российского газа.

Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ сегодня на пресс-конференции в Москве, передает радио «Эхо Москвы».

Комментируя уведомление НАК «Нафтогаз Украины», в котором отмечается, что «украинский холдинг не готов гарантировать транзит газа из России в Европу по территории Украины и предупреждает о возможности его конфискации», А.МЕДВЕДЕВ сказал, что «ничем иным, как шантажом, такую позицию украинской стороны назвать нельзя».

«Причем шантажируется и Россия, и «Газпром», и Западная Европа», - заявил А.МЕДВЕДЕВ.

«Я проинформировал представителей Западной Европы в утреннем телефонном разговоре и посла по особым поручениям в Чешской Республике, которая с нового года председательствует в Евросоюзе, о том, что мы сталкиваемся с таким неприкрытым шантажом», - отметил А.МЕДВЕДЕВ.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ также заявил, что отказ Киева гарантировать поставки газа в Западную Европу в случае несогласования с «Газпромом» условий транзита и поставок газа является шантажом не только России, но и Западной Европы.