«Определитесь, с кем Вы?», или О «политическом хамстве» стратегического партнера

В преддверии Нового года от имени «единого, сплоченного и монолитного» руководства России Кремль послал Украине и ее Президенту Ющенко более чем понятный мессидж. После телефонного разговора Ющенко с Путиным, длившегося, по словам российского премьера, «час» Владимир Путин подвел итог диалога и сурово обронил журналистам: «они платить не хотят».

То есть, несмотря на все приветственные телеграммы украинским лидерам, российский премьер фактически в который раз подтвердил: все просьбы лично Виктора Ющенко российская сторона будет спускать на тормоза.

Согласитесь, для России, в распоряжении которой сотни миллиардов долларов резерва в американских банках, украинский миллиард ни что иное, как дырка от бублика в решении проблем российского финансового кризиса.

Дело, естественно, в другом. Кремль дает понять, что все проблемы отношений Украины и России: границы, флот, язык, долги можно решать. Но при одном условии – без президента Ющенко. Источники из администрации и правительства РФ «дружно свидетельствуют», что Дмитрий Медведев и, особенно, Владимир Путин, будут отказываться от любых инициатив президента Виктора Ющенко и членов его политической команды в процессе создания межгосударственных отношений Украина – Россия.

Похоже, если уж совсем откровенно, официальная Москва, разуверившись, что к власти в Украине можно привести пророссийского кандидата, решила ставку сделать на тех, кто будет отвечать за принятые решения и, конечно же, не будет страдать, как считают в Москве, русофобством Ющенко.

В этом смысле, на фоне унизительного разговора Путина с Ющенко, до умиления разителен триумф рабочего визита в Москву Владимира Литвина. Беспрецедентно, что спикер Верховной Рады был принят всеми без исключения первыми государственными «вершителями» российской государственной власти – президентом Дмитрием Медведевым, премьер-министром Владимиром Путиным, спикерами обеих палат Федерального Собрания Борисом Грызловым и Сергеем Мироновым.

О чем говорила российская власть с Владимиром Литвиным?

Детальная информация о переговорах отсутствует. Но то, что говорил украинский спикер своим высокопоставленным российским визави, вполне доступно для читателей. Несмотря на чрезмерную загруженность, Владимир Литвин два часа выкроил для радиостанции «Эхо Москвы». Никаких новых «тем и смыслов» для перспектив цивилизованных отношений «двух братских государств» Кремль не предложил. Набор тот же: вступление Украины в НАТО, судьба Черноморского флота после 2017 года, русский язык в Украине.

Но, похоже, все диалоги с президентом, премьер-министром, спикерами обеих палат были вполне цивилизованными, дипломатичными и вряд ли киевского гостя чем-то обидели. И только председатель комитета по делам СНГ Совета Федераций Владимир Густов, славящийся своим, мягко говоря, малопочтительным отношением к разного рода «политкорректностям», популярно объяснил спикеру, а заодно и украинскому истеблишменту (монолог прозвучал после встречи Сергея Миронова с Владимиром Литвиным): «Определитесь, вы с кем, с Россией или с НАТО? Тогда и газ будет по другой цене».

О том, что Кремль пребывает в перманентных поисках иных достойных, на его взгляд, кандидатов для дальнейшего «диалога», может сказать также предновогоднее послание Путина своему украинскому коллеге-премьеру Юлии Тимошенко. В поздравительной телеграмме Юлии Владимировне российский премьер пишет: «тепло вспоминаю нашу последнюю встречу в Кишиневе в рамках Совета глав правительств государств-участников СНГ». Похоже это на тональность «они платить не хотят»?

Но главный «подарок» Виктору Ющенко к Новому году сделал президент РФ Дмитрий Медведев. Отвечая на вопросы журналистов российских федеральных каналов, он заявил, что все трудности в отношениях Москвы и Киева в том, что «на Украине отсутствует эффективная власть».

Вот давайте представим, что президент Франции Саркози, президент США Буш, премьер-министр Италии Берлускони или царствующая королева Великобритании Елизавета Вторая вдруг публично заявили о том, что «в России неэффективная власть». Вряд ли. Потому, что есть какие-то нормы международной этики, которые не позволяют главам государств высказываться в таком тоне.

Но, пожалуй, безответственному журналисту – автору этих строк, в свою очередь, позволено высказать свое мнение о такой «дипломатии». А также, исходя из этого, о российской власти и российской политике в целом.

Это как раз в России неэффективная и слабая власть. И для этого есть факты и аргументы. И об этом знает не только загнанная на кухни российская оппозиция, но и мы с вами.

Россия - это бедное общество. Бедное, понятно, не материальными ресурсами (с нефтью и другими ископаемыми, как известно, все более-менее в порядке), а возможностями, которые это общество может дать людям. В России полным ходом идет возрождение тоталитарных общественно-политических отношений. Россия - непредсказуемый международный партнер. В России демократия – это политический фасад, здесь Государственная Дума, Совет Федераций деморализованы, а работа Федерального собрания всецело определяется администрацией президента и исполнительной властью. В России фактически однопартийная политическая система, нет свободных профсоюзов. В России нет свободных президентских, парламентских, муниципальных выборов. В России нет свободы СМИ, за годы «независимости» убито 200 журналистов. В России отсутствует политическая оппозиция, а борьба с маргинальными оппозиционными организациями и группами является калькой с брежневско-андроповских времен. В России в 2007 году на 100 000 жителей приходилось 800 заключенных (самый высокий показатель в Европе). И так можно до бесконечности.

Безусловно, все это проблемы самой России. И если российский политический класс, как и российское общество, согласен на дежавю - «советский ренессанс», стоит ли нам, иностранцам, учить и советовать россиянам «как обустроить Россию»? Наверное, нам, украинцам, также не стоит учить президента Российской Федерации Дмитрия Медведева политической грамоте, а тем более этике. Но очень хочется, в свою очередь, хотя бы в канун Нового года услышать о взаимном уважении.

Виктор Тимошенко, Москва