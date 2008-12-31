Президент наградил Хорошковского именным оружием
12:37, 31 декабря 2008Политика
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил председателя Государственной таможенной службы Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО отличием "Именное огнестрельное оружие".
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.
Согласно указу, этим отличием В.ХОРОШКОВСКИЙ награжден за личные заслуги в укреплении национальной безопасности Украины, защите экономических интересов государства
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