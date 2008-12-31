Новогоднее поздравление от Литвина

Извечные зимние праздники дарят нам то, чего все больше не хватает в повседневной жизни, и в первую очередь - радость искреннего общения, добрые чувства и надежду, что завтра будет лучше, богаче, веселее.

Об этом говорится в размещенном на сайте парламента новогоднем обращении председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА к соотечественникам.

Приветствуя украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым, В.ЛИТВИН от всего сердца желает этого каждому человеку и каждой семье.

При этом он убежден, что такие надежды реальны. “Наперекор вызовам и тревогам, которые уже постучали в наши двери или еще ожидают за порогом противоречивого и драматичного 2008-го. Они сбудутся, если сплотимся единой волей и общей целью и пойдем дальше с верой в созидательную мощь своего народа. Так бывало уже не раз, и Украина каждый раз выходила из критического затруднения”, - отметил председатель ВР.

По его словам, “это самый главный урок, который диктует нам давнее и недавнее прошлое и о котором не перестает напоминать настоящее”. “Должны усвоить его вполне и надолго, беря из истории вдохновляющие, достойные наследования образцы, а не только факты несправедливости, унижений и поражений, от которых опускаются руки. А также помня жесткое предостережение: дорого оплаченные достижения сводились на нет и завершались разрухой стараниями властолюбивых и своекорыстных политиков”, - отметил В.ЛИТВИН.

Он считает, что “кризисный натиск извне и изнутри не повод для разочарования и отчаяния, а призыв к настойчивым, осмысленным и ответственным действиям”. “Именно так, - говорится в обращении, - понимают свой гражданский и человеческий долг все народные депутаты, которые вопреки упорному противодействию возобновили деятельность Верховной Рады, инициировали восстановление практически уничтоженной системы государственной власти и принятие экстренных мер для спасения экономики и сохранения жизнедеятельности страны”.

“В вашем понимании и поддержке, уважаемые сограждане, - морально-политическая опора и главный движитель реализации проекта новой Украины, в основе которого не выживание, а достойная жизнь великого народа. Созданная и обустроенная его умом, руками, верным служением Родине”, - подчеркнул В.ЛИТВИН в новогоднем обращении к соотечественникам и пожелал энергии и воодушевления, уверенного продвижения на этом пути. “Пусть скорее наступит рассвет на нашем жизненном горизонте”, - говорится в приветствии председателя ВР.