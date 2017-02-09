"Мне просто больно от этого": Тимошенко говорит, что не ждала Трампа у туалета

13:17, 09 февраля 2017
Политика
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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уверяет, что с президентом США Дональдом Трампом встретилась, но не возле туалета, а в отдельной комнате.

Тимошенко уверяет, что встречалась с Трампом в отдельной комнате, а не возле туалета / Фото УНИАН

Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

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"Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы президента возле туалета. Мне просто больно от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака", - заявила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Юлия Тимошенко встретилась с президентом США Дональдом Трампом во время молитвенного завтрака, который состоялся 2 февраля в Вашингтоне. СМИ писали, что Тимошенко якобы ждала президента США возле туалета, затем их провели в небольшой офис.

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Теги: #Трамп#США#встреча#Тимошенко