"Мне просто больно от этого": Тимошенко говорит, что не ждала Трампа у туалета

Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

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"Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы президента возле туалета. Мне просто больно от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака", - заявила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Юлия Тимошенко встретилась с президентом США Дональдом Трампом во время молитвенного завтрака, который состоялся 2 февраля в Вашингтоне. СМИ писали, что Тимошенко якобы ждала президента США возле туалета, затем их провели в небольшой офис.