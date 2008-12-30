Кабмин согласился на идею Нафтогаза взять в долг, чтоб уплатить долги за газ

Кабинет министров Украины поддержал предложение НАК “Нафтогаз Украины”, согласованное с Минтопэнерго, относительно проведения расчетов за импортированный в ноябре и декабре 2008 г. природный газ, в том числе за счет привлеченных средств "Ощадбанка Украины" и Укрэксимбанка в сумме до 2 млрд. долларов США.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№1650-р от 29 декабря), опубликованном на Правительственном портале.

Также Кабинет министров Украины гарантирует осуществление НАК “Нафтогаз Украины” мероприятий, связанных с выполнением этого распоряжения.

Напомним, российская сторона оценивает долг "Нафтогаза Украины" ориентировочно в 2 млрд. долл. и требует его погашения до конца года, в противном случае угрожает остановить поставки газа с 1 января 2009 года и повысить цену на него до 418 долл. за тыс. куб. м с нынешних 179,5 долл. за тыс. куб. м.

В настоящее время переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" продолжаются в Москве и, по данным обеих сторон, все еще существует возможность их результативного завершения до конца текущего года.