С принятым бюджетом руководить страной невозможно?

На днях ВР приняла бюджет на 2009 годпод оптимистичным названием «антикризисный». Хотя бюджет-2009 все беспощадно критиковали и продолжают критиковать, в том числе и сам Президент, однако вчера согласно с процедурой Виктор Ющенко подписал его. По нашей просьбе эксперты проанализировали макропоказатели главного финансового документа страны.

Николай Азаров, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности: НИКАКОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ У ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ Ситуация настолько серьезна, что я даже не нахожу места для иронии. Хотя по тому, что натворило действующее правительство, можно так язвительно «пройтись», что места живого не останется. Скажу только одно: это бюджет переводит кризис в неуправляемую фазу. Потому что он не отвечает ни на один из антикризисных вопросов: как остановить потерю рабочих мест в экономике, как не допустить уменьшения доходов и пенсий, с помощью каких национальных проектов создавать «плацдармы» для возобновления экономической стабильности, на каком значении удерживать курс национальной валюты, какова будет цена на газ и так далее. Экономика, общество, которые не получили от бюджета четкого сигнала о правительственной экономической политике, будут вынуждены искать собственные способы выживания, а это ведет к разбалансированию всех систем, к неуправляемому кризису.

Дело в том, что никто: ни правительство, которое разработало бюджет спешно и в растерянности, ни депутаты «оппортунистичной коалиции», которые проголосовали за него, не могут сказать, что же они сделали, что утвердили. Реально доходная и расходная части и, соответственно, дефицит не просчитаны. Почему? Во-первых, потому что макропоказатели взяты абсолютно нереальные, такие, которые идут вопреки оценкам и отечественных экспертов, и аналитиков МВФ, Всемирного банка.

Во-вторых, потому что в бюджете абсолютно не учтена та мозаика «антикризисных» законов, которые уже приняли и которые проголосованы в первом чтении. В данных законах – искажение доходной и расходной частей в сравнении с принятым бюджетом - на миллиарды. Таким образом, бюджет беспрецедентно разбалансирован. Это значит, что он полностью дезориентирует экономику, порождает недоверие и, как следствие, хаос.

Если же говорить об отображенной в правительственном законопроекте идеологии, то впервые за последние, как минимум 10 лет, правительство установило плановый дефицит государственного бюджета Украины на 2009 год на уровне 31 миллиарда гривен. Это в 1,6 раза больше, чем было предусмотрено при утверждении Закона о бюджете на 2008 год.

Дефицит Государственного бюджета составит 3% ВВП, который прямо противоречит поручениям Верховной Рады относительно бездефицитности бюджета.

Как следствие, в два раза увеличится предельный уровень государственного долга (с 95,1 млрд. грн. – в проекте, поданном в сентябре, – до 192 млрд. грн.). Более того, Кабинет Министров получит право неограниченно его увеличивать.

Относительно инфляции. Инфляция – это же не природное явление, которое не зависит от воли человека. Инфляция – это производная от объективных факторов и экономической, в первую очередь, бюджетной политики. Потому можно сказать, что правительственный прогноз 9,5% абсолютно нереален в силу обстоятельств, которые уже сложились, а из-за авантюрной политики действующей власти полностью реален прогноз инфляции - свыше 17%.

Нет грамотной экономической политики. И вполне очевидно, что у правительства нет согласованной с Нацбанком политики.

Кстати, уже одно это по определению значит, что никакой антикризисной программы у правительства нет и быть не может. А это говорит только об одном, что тот, кто не знает последствий своих действий, боится называть четкие ориентиры, параметры.

Александр Рябченко, директор Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций: БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ – ЭТО ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДУШИ, НЕ ДЛЯ УМА Бюджет, который приняла ВР, – очень оптимистичный вариант с расчетом на то, что мировой финансовый кризис прекратится в первом квартале следующего года. И тогда в Украине будет экономический рост, небольшая инфляция, которая даст возможность выполнить проголосованный бюджет.

В реальности же первые полгода для мировой экономики будут очень тяжелыми. Только во втором полугодии будут позитивные сигналы, тогда украинская экономика сможет улучшить свое состояние.

Показатель экономического роста, который прописан в бюджете, и инфляция в 9,5% – это такие цифры, которые должны успокоить общество, что вроде бы власть держит ситуацию в своих руках. Для профессионального использования цифры из бюджета неприемлемы.

Есть большая надежда, что у правительства имеется еще один, реальный, бюджет, который дает реальную картину того, что будет происходить в Украине следующие три квартала. Потому что с принятым бюджетом руководить страной невозможно.

Президент, конечно, подписал бюджет, что всегда бывает с госбюджетом, потому что худший вариант, когда бюджета вообще нет, а парламент разошелся на зимние каникулы.

Бюджетные показатели – это показатели для души, не для ума. В действительности никакого экономического роста не будет, а наоборот – снижение, приблизительно 2%. Считаю, что только в четвертом квартале украинская экономика не будет падать, а начнет подниматься.

С нашим курсом гривни у нас не будет шансов удержать инфляцию в пределах 10%, что предусматривает бюджет, это что-то фантастическое. Реальная инфляция, за которую можно реально бороться, – 15% годовых.

У нас нет главного... Государство должно определить для себя, первое, четкое пребывание в условиях кризиса, нужно максимально минимизировать влияние кризиса на украинского гражданина.

Второе – когда мировая экономика начнет подниматься, Украина должна иметь разработанные программы, которые дадут возможность прыгнуть в поезд, который будет набирать скорость. Это должно, прежде всего, касаться сельского хозяйства. Правительство четко должно прописать, что и как будет делаться.

Василий Горбаль, член комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности: РЕАЛЬНЫ ПРОГНОЗЫ ИНФЛЯЦИИ НА 2009 ГОД ОТ 18 ДО 25% Есть порочный тезис, что без принятия бюджета до нового года, у нас бы были под угрозой социальные выплаты и так далее. Однажды был не принят бюджет, однако это никоим образом не влекло сокращение или невыплату каких-то социальных средств.

Этот тезис сейчас активно эксплуатируется с точки зрения объяснения – почему бюджет принят, и почему он подписан.

К этому бюджету применимы разные прилагательные, и говорят, что еще месяц в него будут вносить существенные изменения. По-видимому, это действительно так, потому что о нем совсем нельзя сказать, что он приемлем на 2009 год.

Относительно макропоказателей… Возьмем уровень инфляции. Уже второй год подряд заявлен уровень инфляции 9,5%. В действительности это цифра для угадывания. В 2008-ом году эта цифра корректировалась пять или шесть раз. Так же есть перспектива корректировки и в этом году.

Дискуссионным является также тезис «дефицит бюджета». Я лично считаю, что для выхода из кризиса и для экономического подъема дефицитный бюджет – это нормально. Однако здесь есть единственное противоречие – при подписании меморандума с МВФ был включен тезис о бездефицитном бюджете. Соответственно, это очередная тема для переговоров с миссией МВФ, который начнется внутри января.

Что касается валютной политики... Если отсутствие конструктивного сотрудничества между правительством и Нацбанком сохранится и в следующем году, то сложно будет делать какие-то определенные четкие прогнозы из валютной политики.

Реальны ли прогнозы инфляции на 2009 год от 18 до 25%. Думаю, что именно в этих пределах и лежит ответ на все вопросы о бюджете.

К сожалению, у нас стало нормой на начало года давать заниженный показатель инфляции. Это срабатывало как позитивный месидж для рынка, экономики только в условиях стабильного роста, пусть небольшого, однако роста.

Ввиду того, что будет сокращение промышленного производства, то говорить о показателе 9,5% нереально, это введение в заблуждение, в первую очередь, себя.

Надеюсь, что хотя бы в Минфине есть свои какие-то внутренние прогнозы, потому что о качестве прогнозов Минэкономики свидетельствует весь 2008 год. Нынешний министр экономики вообще не поддается никакой критике.

Опрашивала Ксеня Лесив