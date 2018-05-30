Неверным курсом идете, господа!

Рейтинг крупнейших политических ошибок 2008 года

К сожалению, коварная Крыса на протяжении „своего” 2008 года капризными движениями своего хвоста многократно сбивала с правильного курса украинских политиков, вынуждая их грубо ошибаться. Какие же из этих ошибок были крупнейшими и привели к самым грустным следствиям для тех, кто их совершил? На этот вопрос в канун Нового года Быка УНИАН попросил ответить 20-ть известных украинских политологов. И – по возможности – прокомментировать свои ответы.

На первое место вышел срыв руководством Партии регионов коалиционных переговоров с Блоком Юлии Тимошенко. Эксперты практически единодушно отметили, что в результате этой ошибки „регионалы” получили целый ряд серьезных негативных моментов. Они оказались на длительное время отстраненными от руководящих должностей в исполнительной власти, дистанционированы от бюджетных (и не только!) финансовых потоков. Спровоцировали создание квази-коалиции, лояльной к Ю.Тимошенко, которая смогла избрать спикера и принять выгодные для правительства законы, в том числе, бюджет-2009. На тактическую перспективу оттолкнули от себя как неустойчивого В.Литвина, так и до недавнего времени стойких политических союзников – коммунистов. В общественном сознании в очередной раз ПР проявила себя „лузерами”, проигрывающими в последнее время все политические битвы.

Вот и остается пугать, мол „всю страну через 100 дней поднимем”. Но никто уже не пугается. И с чем идти на президентскую кампанию? Утешать себя отрывом в 3-4% от Тимошенко не приходится. Всем известна способность Юлии Владимировны на протяжении последних двух недель кампании наращивать свой результат на 6-8%. Особенно, когда хватает денег на выборы. А их, похоже, будет в достатке. Почему? Читайте следующий пункт.

На втором месте – подписание Президентом В.Ющенко госбюджета-2009. Того самого бюджета, о котором глава государства во вторник 23 декабря отозвался следующим образом: „Это не реальный бюджет, а трагедия. Это самый безответственный документ и политическая авантюра”. Ющенко в пух и прах разнес негодящие макропоказатели бюджета. Плюс еще как сам Президент, так и представители его окружения не раз отмечали то, что крайне сомнительной была сама процедура голосования за главный финансовый документ. Один депутат фракции БЮТ и двое „регионалов” утверждают, что не голосовали за настоящий документ, а было произведено элементарное мошенничество с их карточками. Это же была прекрасная зацепка для гаранта, чтобы не допустить „трагедию и авантюру”. Ведь бюджет прошел за счет одного (!) голоса в плюс – „за” было 226 депутатов. Однако „трагедия” получила в понедельник автограф Президента.

Где же логика? Когда же искренним ты был, пророк? Когда жестко (и не без основания) критиковал бюджет „имени Тимошенко”, или когда его подписывал? Когда пугал земляков несметными бедами, или когда освятил их большой президентской печатью? Этот вопрос возник у всех, кто хотя бы немного следит за текущими политическими перипетиями. Тяжело воспринять как ответ на него не слишком внятную реплику в эфире „Интера”: „Процессуально нужно, чтобы этот процесс пошел... Политически не принять бюджет – это очень тяжелая позиция, это тяжело объяснить людям”. Вроде бы пытались объяснить. Почему перестали объяснять – потому что тяжело? Не аргумент.

Такая непоследовательность дорого обходится и без того подупавшему имиджу Виктора Андреевича. Не говоря уже о том, что в правительственном проекте бюджета заложено достаточно хитрых моментов, способных обеспечить полноценное финансирование президентской кампании Тимошенко. Должен был просто сработать инстинкт политического самосохранения.

Третьей по своим масштабам политической ошибкой года кандидаты и доктора наук считают совместное голосование фракции Блока Юлии Тимошенко с партией Регионов 2 сентября текущего года. Тогда вопреки действующему на тот момент коалиционному соглашению был принят ряд откровенно антипрезидентских законов. В результате Ющенко получил основания „валить” коалицию и предпринимать попытки распустить ВР. А в информационном пространстве упрочилась мысль о том, что „создана неформальная коалиция БЮТ и ПР”. В конечном итоге, через месяц при участии фракции БЮТ законы, которые кардинально ограничивали полномочия Юшенко, были отменены. Ошибка – исправлена. Но неприятное послевкусие „противоестественной коалиции” и „предательства” осталось.

Четвертая политическая ошибка года, по мнению экспертов, это поведение руководства Нацбанка после начала финансового кризиса в Украине. В.Стельмах (который еще весной призывал хранить сбережения и нацвалюте) и его заместители практически не принимали мер для стабилизации курса гривни относительно доллара. Вместо этого непрозрачным образом проводили рефинансирование „избранных” банков и таким же селективным методом продавали валюту по льготным расценкам. Эти действия выходят за пределы сугубо финансово-экономической сферы и имеют серьезные политические последствия. В.Стельмах крепко ассоциируется с В.Ющенком: они годами работали вместе, являются личными друзьями. Поэтому политический негатив от действий (и бездеятельности) руководителей НБУ густо ложится и на Президента. Отказ главы государства освободить от должности Стельмаха даже после чуть ли не единодушного голосования парламента может стоить ему слишком дорого.

Наконец, на пятое место в рейтинге политических ошибок года аналитики поставили повышение мэром Киева Леонидом Черновецким в четыре (!) раза тарифов на проезд в столичном общественном транспорте. Похоже, Леонид Михайлович так и не вынес уроков из скандала, который ему учинили киевляне при попытке так же резко повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Напрасно силился городской председатель переложить ответственность за это повышение на главу профильной комиссии Киевгорсовета бютовца А.Зинченко. Оно ассоциируется именно с Черновецким. Эксперты считают, что эти действия киевляне будут помнить еще долго. И они могут стоить „космическому мэру” его мечтаний о попадании в парламент.

Подготовил Николай Писарчук