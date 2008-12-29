Бютовец обвинил Ющенко в «наглой лжи»

Народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявляет, что ни Генеральная прокуратура Украины, ни Печерский районный суд Киева не закрывали уголовное дело, возбужденное в отношении экс-судьи Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Об этом депутат заявил в комментарии УНИАН.

Он уточнил, что БЮТ провел собственное расследование по этому вопросу, в результате которого получил подтверждение, что ни Генпрокуратура, ни Печерский райсуд не закрывали дело в отношении этого судьи.

Поэтому в БЮТ настаивают, что заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о действиях БЮТ, связанных с попытками закрыть это дело, не соответствует действительности.

«Мы считаем наглой ложью заявление Президента. Мы не знаем, кто подготовил ему материалы и тезисы для этого выступления», - сказал А.ПОРТНОВ, комментируя слова Президента о том, БЮТ помогает экс-судье И.ЗВАРИЧУ избежать уголовной ответственности.

Кроме того, в БЮТ считают, что именно В.ЮЩЕНКО «фактически покрывает судью». «Мы считаем, что по делу ЗВАРИЧА именно Президент делает все, чтобы этот судья ушел от ответственности», - сказал А.ПОРТНОВ.

Он подчеркнул, что БЮТ будет внимательно следить за развитием ситуации и не даст «замять» это дело.

Депутат также отметил, что БЮТ хочет узнать, за какие заслуги Президент присвоил И.ЗВАРИЧУ звание «Заслуженный юрист Украины» и назначил его председателем апелляционного суда.

Кроме того, А.ПОРТНОВ напомнил, что именно он был инициатором постановления Верховной Рады о привлечении к ответственности И.ЗВАРИЧА, а также представителя Президента в парламенте Петра ОЛИЙНИКА, в кабинете которого, по словам депутата, судье была передана взятка в размере 100 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции заявил, что БЮТ помогает экс-судье И.ЗВАРИЧУ избежать уголовной ответственности.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Печерский районный суд Киева, «который находится далеко от Львова, под давлением народного депутата ПОРТНОВА, который действует по указанию премьер-министра», рассматривает вопрос об отмене уголовного дела против И.ЗВАРИЧА.

Справка УНИАН. 2 декабря с.г. в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн. 12 декабря 2008 года И.ЗВАРИЧ был объявлен в розыск.

18 декабря Верховная Рада освободила И.ЗВАРИЧА с должности судьи Львовского апелляционного админсуда и дала согласие на его задержание и арест.

16 декабря заместитель руководителя фракции БЮТ А.ПОРТНОВ заявил, что БЮТ требует привлечь к ответственности представителя Президента Украины в Верховной Раде П.ОЛИЙНЫКА, в кабинете которого (как председателя Львовской ОГА в то время) председатель Львовского апелляционного административного суда якобы получил взятку.

18 декабря парламент направил на доработку проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины по поводу отстранения Петра ОЛИЙНЫКА от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины».