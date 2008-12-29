Тимошенко тайно собрала Кабмин

В понедельник состоялось внеплановое заседание Кабинета министров.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.

Повестка дня заседания, как и сам факт его проведения, не сообщался.

Журналисты на заседание Кабмина также приглашенные не были

Последнее заседание правительства состоялось в минувшую субботу.

По некоторым данным, заседание было посвящено газовому вопросу.