Тимошенко тайно собрала Кабмин
20:35, 29 декабря 2008Политика
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Журналистов тоже не приглашали
В понедельник состоялось внеплановое заседание Кабинета министров.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.
Повестка дня заседания, как и сам факт его проведения, не сообщался.
Журналисты на заседание Кабмина также приглашенные не были
Последнее заседание правительства состоялось в минувшую субботу.
По некоторым данным, заседание было посвящено газовому вопросу.
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