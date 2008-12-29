Путин поздравил Тимошенко

Председатель правительства России Владимир ПУТИН поздравил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО с Новым годом и Рождеством Христовым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства России в Украине, В.ПУТИН направил Ю.ТИМОШЕНКО поздравительную телеграмму по случаю Нового года и Рождества.

«Тепло вспоминаю нашу последнюю встречу в Кишиневе в рамках Совета глав правительств государств-участников СНГ. Уверен, что в 2009 году масштабные торгово-экономические связи между Россией и Украиной, основанные на принципах прагматизма и взаимной выгоды, получат дальнейшее развитие на благо народов наших стран», - отмечается в телеграмме.

В.ПУТИН пожелал Ю.ТИМОШЕНКО и всем гражданам Украины счастья, мира и процветания.