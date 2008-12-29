Стельмах уверен, что Рада уволила его незаконно

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ называет антиконституционным решение Верховной Рады по руководству Нацбанка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель Национального банка Украины.

Говоря о реакции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на решение парламента, В.СТЕЛЬМАХ отметил, что пока Президент официально его не получил. «Вопрос в том, когда оно к нему поступит, он его рассмотрит, тогда у нас будет разговор», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада приняла постановление, в котором выразила недоверие председателю и правлению Национального банка Украины.

Парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса таковой, которая не обеспечила стабильность национальной денежной единицы. Также ВР признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой в интересах отдельных финансовых структур, имеющей признаки коррупции и приведшей к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.

В связи с этим Верховная Рада выразила недоверие председателю и правлению НБУ.

Парламент также обратился с требованием к Президенту Украины безотлагательно внести представление об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

Кроме того, Верховная Рада поручила Счетной палате проверить обоснованность и обеспеченность предоставленных НБУ объемов рефинансирования на протяжении октября-декабря 2008 года.

Парламент обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить все материалы, касающиеся этого вопроса, и соответственно отреагировать на них.