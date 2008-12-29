Путин час общался с Ющенко - не договорились

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что России и Украине пока не удалось договориться по газовым вопросам.

Как передает РИА «Новости», российский премьер сегодня в течение часа разговаривал по телефону с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на эту тему.

"Только что час общались с Виктором Андреевичем. Пока не договорились", – сказал В.ПУТИН журналистам.

На вопрос, почему не договорились, он ответил: "Потому что платить не хотят".

Напомним, Россия требует, чтобы Украина рассчиталась в текущем году за газ, закачанный в хранилища в ноябре и декабре, в противном случае обещает прекратить поставки газа с 1 января 2009 года.

По последним данным "Газпрома", долг Украины за газ, поставленный в ноябре, составляет 805,8 млн. долл. За поставки текущего месяца Украина должна не позднее 31 декабря т.г. перечислить 862,3 млн. долл., а также штрафные санкции за несвоевременную оплату.

Сумма пени и штрафов на данный момент составляет около 450 млн. долл.