Регионалы попробуют «отменить» бюджет-2009 через суд

Фракция Партии регионов в Верховной Раде будет в судебном порядке обжаловать результаты голосования за государственный бюджет на 2009 год, поскольку голоса ее двух народных депутатов были фальсифицированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от Партии регионов Павел СУЛКОВСКИЙ в прямом эфире Ривненской облгостелерадиокомпании.

По словам П.СУЛКОВСКОГО, двое депутатов от фракции Партии регионов Павел КОРЖ и Владимир ГУРЕЕВ признали, что не принимали участия в голосовании за проект госбюджета, а вместо них проголосовали другие депутаты, используя дубликаты карточек для голосования. Поэтому эти народные депутаты вскоре обратятся в суд, чтобы признать итоги голосования недействительными, заявил П.СУЛКОВСКИЙ.

Как сообщалось, 26 декабря в Верховной Раде Украины 226 голосами был принят бюджет на 2009 год. За него также проголосовали четверо депутатов от фракции Партии регионов – П.КОРЖ, В.ГУРЕЕВ, Тарас ЧОРНОВИЛ и Василий ГРИЦАК.

Раньше о фальсификации во время голосования за бюджет заявил депутат от БЮТ Игорь РЫБАКОВ. По его словам, он лично не голосовал за этот документ, хотя его фамилия значится в списке тех 226 народных депутатов, которые поддержали этот закон. “Сейчас я нахожусь на стационарном лечении в Трускавце с воспалением легких, поэтому не принимал участия в сегодняшнем сессионном заседании парламента”, - сообщил депутат.

В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявил о невозможности отзыва народным депутатом своего голоса за принятие закона о государственном бюджете.

„Голос народного депутата не отзывается, заявление можно написать и приобщить его к истории”, - заметил В.ЛИТВИН. По его словам, заявить о нарушении во время голосования можно было сразу после процедуры голосования, но это не было сделано.

„Ничего просто так в парламенте не происходит, поэтому депутатам нужно следить за своими действиями”, - добавил он.

В то же время В.ЛИТВИН пообещал, что назначит расследование процесса голосования народных депутатов за закон о госбюджете.