Медведев прислал Ющенко телеграмму
16:26, 29 декабря 2008Политика
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"...в конструктивном ключе"
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с наступающим Новым 2009 годом и Рождеством Христовым.
Как сообщили в пресс-службе Посольства Российской Федерации, Д.МЕДВЕДЕВ направил В.ЮЩЕНКО поздравительную телеграмму по случаю Нового года и Рождества.
В телеграмме Президент РФ также выразил надежду, что «2009 год станет годом укрепления доверия и взаимопонимания между Россией и Украиной, развития двусторонних отношений в партнерском, конструктивном ключе – на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности».
Д.МЕДВЕДЕВ пожелал В.ЮЩЕНКО здоровья и благополучия, а «народам Украины – мира, стабильности и процветания».
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