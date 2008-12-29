Медведев прислал Ющенко телеграмму

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с наступающим Новым 2009 годом и Рождеством Христовым.

Как сообщили в пресс-службе Посольства Российской Федерации, Д.МЕДВЕДЕВ направил В.ЮЩЕНКО поздравительную телеграмму по случаю Нового года и Рождества.

В телеграмме Президент РФ также выразил надежду, что «2009 год станет годом укрепления доверия и взаимопонимания между Россией и Украиной, развития двусторонних отношений в партнерском, конструктивном ключе – на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности».

Д.МЕДВЕДЕВ пожелал В.ЮЩЕНКО здоровья и благополучия, а «народам Украины – мира, стабильности и процветания».