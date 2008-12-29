Литвин в России призвал вернуться к разговору о консорциуме

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Украина и Россия должны вернуться к переговорам о создании газового консорциума.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Спикер украинского парламента считает, что газ не должен быть политическим товаром. «Очевидно, мы должны исходить из того, что когда-то у нас была единая газотранспортная система», - добавил он. По словам В.ЛИТВИНА, «с украинской стороны не должна демонстрироваться некоторая сервильность», необходимо думать об экономическом результате.

«Очевидно, мы должны вернуться к разговору о консорциуме. Мы, очевидно, должны вернуться к взаимным переговорам по поводу того, чтобы Украина на соответствующих прозрачных цивилизованных основаниях получила доступ к разработке месторождения, для того, чтобы эту проблему в наших отношениях снять», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время председатель Верховной Рады Украины подчеркивает, что газовые вопросы должны решатся на уровне исполнительной власти. По его словам, «если мы не найдем общий язык, который был бы понятен, выгоден России и Украине, да, начнут строить обходные газопроводы, и мы окажемся с этой трубой». В.ЛИТВИН подчеркнул, что в таком случае Украина и РФ «станут все больше отдаляться друг от друга».

Говоря о газовом консорциуме, он отметил, что «нужно очень серьезно посчитать и получить от этого обоюдную выгоду».

«Я считаю, сама идея – она правильная, сама идея нуждается в реанимации, а ее конкретное наполнение – это работа экспертов и правительств», - добавил В.ЛИТВИН.