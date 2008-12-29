Ноу-хау Черновецкого в действии: 9,5 тысяч долларов за прием

Семь бизнесменов, которые 25 декабря на благотворительном ужине в одном из столичных ресторанов встретились с первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Анатолием ГОЛУБЧЕНКО, перечислили в городской бюджет по 9,5 тыс. долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что вводит в Киеве платные приемы чиновников мэрии для пополнения бюджета города. По его словам, будут установлены разные расценки для приемов различными должностными лицами Киевской городской государственной администрации. В частности, чтобы попасть на прием лично к мэру, необходимо будет заплатить не менее 100 тыс. долларов. Взамен мэр обещает оказывать быструю помощь в решении проблемных вопросов бизнесменов, которые пришли на встречу. Средства планируется расходовать на поддержку малозащищенных слоев населения столицы.

А.ГОЛУБЧЕНКО был третьим чиновником аппарата КГГА, который провел подобную встречу с бизнесменами.

Ранее Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что за благотворительный обед с ним предприниматели перечислили городу около 800 тыс. долларов.

После этого мэрия сообщила, что исполняющий обязанности заместителя председателя горгосадминистрации Александр ЛУЦКИЙ провел встречу с 10 бизнесменами, которые выделили на благотворительность около 70 тысяч долларов.