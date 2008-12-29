Ехануров рассказал, как из него «делают дурака»

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что правительство непрофессионально перераспределяет бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЕХАНУРОВ сказал об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной подведению итогов деятельности Минобороны Украины в 2008 году.

«Очень хотел бы, чтобы наше правительство и парламентарии не прятали проблемы под стол, и за счет военных, других бюджетников не строили себе светлое политическое будущее», - сказал министр обороны.

Он отметил, что в Украине существует несколько системных проблем, которые влияют на качество наполнения госбюджета, на распределение и использование бюджетных средств.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, одна из таких проблем - проблема наполнения Пенсионного фонда. Он объяснил, что Пенсионный фонд в текущем году не наполнялся должным образом, такая же тенденция сохранится в следующем году, и нехватку денег правительство компенсирует за счет запланированных на другие потребности бюджетных средств.

«А затем нас всех делают дураками. Мы бегаем и просим, чтобы с нами работали в ручном режиме. И это считается большой услугой, когда министры бюджетных сфер выпрашивают на свои потребности дополнительные десять миллионов», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Второй важной проблемой, связанной с формированием госбюджета, министр обороны считает цену на газ.

«Я против того, чтобы с Министерства обороны и других бюджетных министерств снимали миллиарды гривен и направляли эти средства на газовые субсидии», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

«Считайте, 14 млрд. грн. было направлено из бюджета на наполнение Пенсионного фонда, 8 млрд. – на дотации по газу. Вот 22 млрд., которые отдали из бюджета не туда, где должны были бы работать эти средства. А затем нам рассказывают о кризисе, делают напряги для всех», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также отметил, что планирование бюджетов министерств и ведомств на 2009 год происходило с учетом «политической преданности правительству». «Кое-кто получил дополнительные бюджетные миллиарды, а те, кто голосовал против такого проекта бюджета, получили значительно меньше средств», - подытожил министр обороны.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

По данным Минобороны, бюджет Вооруженных Сил на следующий год значительно меньше нынешнего и составляет 7,4 млрд. грн., тогда как в 2008 году он составлял 9 млрд. грн.