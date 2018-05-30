Кремлевские звезды Владимира Литвина

Свой первый зарубежный визит во вновь обретенном спикерском качестве Владимир Литвин осуществляет в Москву. 28-29 декабря председатель Верховной Рады во главе делегации из представителей всех фракций проводит переговоры с политическим руководством России.

В бытность спикером парламента четвертого созыва Владимир Михайлович даже Рождество встречал в Москве. Сегодня он поступил почти так же, продемонстрировав, что государственные заботы для него важнее предновогодних хлопот. Собственно, увеличение возможностей парламентского председателя влиять на отечественную политику после вступления в силу политреформы очевидно. Впрочем, дело в другом – у спикера есть реальный шанс опереться на поддержку Москвы в будущих политических схватках. Ни для кого не секрет, что стартовавшая в нашей стране президентская кампания потребует от ее будущих участников максимального напряжения усилий. Возможно, именно поэтому Литвин решил зайти с козырей.

Их у него немало – с председателями палат Федерального Собрания Борисом Грызловым и Сергеем Мироновым он знаком давно, собственно, как и с Владимиром Путиным. Года пребывания в статусе ближайшего доверенного лица Леонида Кучмы и последующее четырехлетнее спикерство позволили Владимиру Литвину если не перейти на «ты», то гарантировали ему общение в Москве без переводчика. К тому же в чувствительных для Кремля вопросах второго государственного языка в Украине и вступления нашей страны в НАТО спикер Верховной Рады занимает взвешенную позицию. Оперативно организованный визит свидетельствует, что Владимира Михайловича в российской столице ждут не только для того, чтобы громко пожурить за отсутствие прогресса в деле подписания контракта о поставках газа в Украину. Хотя не исключено, что Литвину придется выступать в роли громоотвода для вспышек кремлевского гнева.

Сегодня интересы России в Украине достаточно понятны. Москве удалось добиться заметного охлаждения европейских стран по отношению к Киеву, и теперь остается разыграть второй акт комбинации по неторопливому приручению Украины. Для этого, кстати, можно и ценой газа на некоторое время пожертвовать. Приезд Владимира Литвина выглядит своевременным, словно под заказ. Не секрет, что у нынешней российской власти отношения с Виктором Ющенко не складываются, и позитивных тенденций не наблюдается. Виктор Андреевич вызывает в Кремле устойчивое раздражение, которое даже не пытаются скрывать. Попытки Юлии Тимошенко очаровать кремлевских сидельцев разбились о неготовность украинского премьера держать данное энергетическое слово. Да и заигрывание лидера БЮТ с Западной Европой не по душе ревнивому к своим протеже Кремлю. Виктор Янукович постоянно разочаровывает российских партнеров своей неспособностью добиваться публично заявленных целей. Есть и еще один нюанс: претензии России на статус сверхдержавы не позволяют ей делать ставку исключительно на маргинальных политиков в Украине.

Литвин прибыл в Москву с неплохим политическим багажом. Он стал спикером парламента и неформальным лидером парламентского большинства, которое невозможно назвать пропрезидентским. Его заявления о нецелесообразности импичмента президента Ющенко не могут скрыть напряжения в отношениях между Верховной Радой и президентским секретариатом. Поэтому для российского руководства сегодня в здании под куполом на Грушевского каждое лыко в строку. На фоне обкатанных призывов деполитизировать работу законодателей Владимир Литвин способен сгладить и нейтрализовать как языковой, так и натовский вопросы, а молчание в этом направлении, безусловно, порадует его российских визави.

Есть и еще один нюанс – на неформальном конкурсе политической красоты и инвестиционной привлекательности акции Литвина неизменно высоки благодаря неплохой подготовке и известной гибкости. И пусть попадание в спикерское кресло не является чистой заслугой Владимира Михайловича, выкорчевать его оттуда будет непросто. В Москве, собственно, могут и не знать, что парламентский президиум – неудачный плацдарм для старта президентской кампании, зато способны оценить изворотливость и умение искать компромиссы в исполнении председателя Верховной Рады. Впрочем, даже если российские политики будут уверены, что они играют Литвином, тот постарается использовать их поддержку ради реализации собственных интересов. По крайней мере, необходимый опыт у него уже есть.

Евгений Магда