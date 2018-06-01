Вехи недели. Проверка Авдеевкой, танго с Трампом и активизация Гонтаревой

Эскалация агрессии российско-сепаратистских войск в Авдеевке вызвала не только международный резонанс, но и слаженную реакцию украинской власти и общества. Наши военные сумели отразить атаки боевиков, нанеся им тяжелые потери, исполнительная власть во главе с премьером Владимиром Гройсманом предметными действиями и личным присутствием демонстрировала не только обеспокоенность ситуацией, но и возможность реанимировать энергоснабжение пострадавшего от артобстрелов города, а президент и дипломаты старались убедить мировое сообщество, что оснований говорить о гуманитарной катастрофе в моногороде, тесно связанном с местным коксохимом, нет. Осталось добавить информацию о слаженной работе правоохранителей, в первую очередь – контрразведчиков СБУ, и традиционно активной роли волонтеров, чтобы понять, что противостояние с Россией постепенно учит Украину повышению эффективности власти. Стоит напомнить, что этот компонент государственного управления является, пожалуй, одним из ключевых факторов для успешного противодействия агрессии.

Остается только сожалеть, что законодатели не сумели поддержать общий почин представителей власти, не прервав свои зимние каникулы из-за обострения в Авдеевке. Пока спикер парламента Андрей Парубий обратился с открытым письмом к коллегам-законодателям всего мира, несколько его коллег вместе с ветеранами добробатов имитируют блокаду временно неконтролируемых территорий, упиваясь пиар-эффектом и даже пуская в ход кулаки. К сожалению, Верховная Рада пока не продемонстрировала готовности стать центром консолидации в нынешних непростых условиях.

Стоит ли удивляться, что упоминание главы государства в интервью немецкой газете о возможности проведения референдума о вступлении Украины в НАТО стало предметом горячего обсуждения многих политиков. Порошенко обвинили в использовании конъюнктурного вопроса в контексте избирательной президентской кампании. Можно много спорить о целесообразности постановки вопроса именно сегодня, однако есть несколько факторов, способных повлиять на волеизъявление. Во-первых, качество закона «О всеукраинском референдуме», который протолкнули при Викторе Януковиче. Во-вторых, украинские особенности вряд ли позволят всерьез претендовать на членство в Альянсе без всенародного подтверждения. В-третьих, официальный старт референдума приведет Россию в состояние целенаправленного бешенства, в этом сомневаться не приходится.

Лидеры президентского рейтинга с переменным успехом искали благосклонности лидера самой могущественной страны мира. Юлия Тимошенко отправилась на молитвенный завтрак в Вашингтон, где улучила возможность для кратковременного общения с Дональдом Трампом, до сих пор окутанного атмосферой таинственности. Президент не может себе позволить подобных методов привлечения политического внимания, поэтому Порошенко и Трамп провели телефонный разговор, обсудив, среди прочего, ситуацию на Донбассе, а министр иностранных дел Павел Климкин отправился за океан работать над подготовкой визита главы государства в конце февраля.

Интересно, что возобновление сессионной работы Верховной Рады группа политических партий намерена встретить совместной акцией у стен парламента. Правда, непонятна природа сотрудничества не оформленного пока официально проекта «Хвиля» с Рухом новых сил Саакашвили, уже не испытывающего приятного волнения при упоминании о вчерашних соратниках. Да и позиции Андрея Садового после очередного витка мусорного скандала вряд ли выглядят убедительными, как и рейтинг «Демократического альянса», лидеров которого преследуют квартирные вопросы. Попытка создать «могучую кучку» разнокалиберных партий – технология далеко не новая. Напомню, что изменить избирательный закон на референдуме или расширенном партийном съезде невозможно, соответствующее решение принимают только законодатели.

Глава правления Национального банка Валерия Гонтарева отреагировала на стабилизацию курса гривны заметным повышением собственной публичной активности. Главный банкир страны при этом предпочла анализировать состояние разных банков, заочно спорить с латифундистом Олегом Бахматюком и анализировать влияние повышения минимальной зарплаты на уровень безработицы, но оказалась весьма сдержанной в части прогнозов курса гривны.

Евгений Магда