Украинский интерес. Резонанс от Авдеевки, берлинские переговоры и выпады из Варшавы

Россия решила воспользоваться переходным периодом в работе американской власти и заявить свои претензии на право играть на равных. Для этого использовали Авдеевку – находящийся под контролем украинской власти моногород, энергетическая система которого замкнута на местный коксохимический комбинат. С учетом продолжительного пребывания в местной промышленной зоне, бывшей уже несколько месяцев эпицентром локальных боев, бойцов «Правого сектора», логика Кремля выглядит очевидной: возложить ответственность за эскалацию насилия на украинскую сторону, нанести огневые удары такой силы, чтобы породить предположения о «донбасском Алеппо», заставить Запад смириться с российскими планами «урегулирования» конфликта.

Однако украинские военные выстояли под ударами артиллерии и «Градов», власть сработала достаточно эффективно, подключились волонтеры. Да и мировое сообщество, пусть и с опозданием, пусть и с «чувством глубокой обеспокоенности», но дало понять: вина за агрессивные действия лежит на России, подталкивающей вперед находящихся у нее на коротком поводке сепаратистов. Что касается артобстрелов, то это дело российских военных, стремящихся спровоцировать ответные удары по жилым районам Донецка. Боевые действия сопровождаются беспрецедентной активностью российских VIP-спикеров: Дмитрий Песков практически ежедневно комментирует происходящее в Авдеевке, а Владимир Путин во время визита в Будапешт обрушился с обвинениями на украинское руководство. Для него, похоже, было важно озвучить эти обвинения именно на территории Европейского Союза, более того – одной из стран Вышеградской четверки.

Заседания Совета Безопасности ООН подтвердило, что основные мировые игроки не изменили своих позиций в отношении урегулирования конфликта на Донбассе. Выступление российского представителя Виталия Чуркина прошло по мотивам вышеупомянутого заявления Путина, а новый постпред США Никки Хейли стала достойной преемницей Саманты Паркер в части беспристрастности оценок российских действий в Украине.

Петр Порошенко посетил 30 января Берлин, где провел переговоры не только с Ангелой Меркель, но и новым министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем. Как и в случае с Соединенными Штатами, лидеру Украины важно получить одобрение обеих ведущих политических сил. Порошенко констатировал беспрецедентное взаимопонимание между Киевом и Берлином и выразил надежду, что совместными усилиями удастся прекратить варварские обстрелы Авдеевки.

Дополнительным фактором в пользу Украины стала неспособность датского министра иностранных дел Андреса Самуэльсена вместе с Павлом Климкиным попасть в Широкино – им помешали непрекращающиеся обстрелы со стороны боевиков. Отмечу, что страны Скандинавии последовательны в своей поддержке Украины. Есть основания рассчитывать на ренессанс в украинско-грузинских отношениях – после продолжительного отсутствия нашего посла в Тбилиси туда отправляется опытнейший Игорь Долгов. Сам Павел Климкин с неофициальным визитом посетил Израиль, зондируя почву для восстановления отношений после недавнего скандала, связанного с голосованием Украины в Совете Безопасности ООН.

Александр Лукашенко во время своей семичасовой конференции порадовал зрителей и слушателей заявлениями на любой вкус. Основной лейтмотив рекордного по продолжительности общения с прессой понятен: показать всем заинтересованным лицам, что белорусский президент твердо держит руку на пульсе событий, все контролирует и не позволит государству делать непредсказуемые движения. Неизвестно, насколько убедительным оказался Лукашенко – это покажет время, однако подобные вибрации в исполнении ближайшего союзника России в Кремле вряд ли восприняли спокойно.

Польские лидеры – страны Анджей Дуда и правящей партии Ярослав Качиньский – решили выказать обеспокоенность влиянием исторической политики на отношения с Украиной. Дескать, если официальный Киев не изменит своего отношения к УПА, то развивать дальше отношения будет проблематично. Почему лидеры государства-стратегического партнера Украины решили сделать подобные заявления в момент обострения ситуации в районе Авдеевки – еще предстоит понять, однако не стоит забывать, что Польша на официальном уровне не называет "убийцами" членов АК, убивавших украинцев в 40-е годы.

Евгений Магда