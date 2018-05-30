Собрать Ющенко, Тимошенко и Януковича в одной комнате и... запереть

Ющенко, Тимошенко и Януковича в новогоднюю ночь предлагают посадить за один стол, чтобы договорились. А для верности… запереть их в комнате, предоставив украинскому народу возможность наблюдать за политическими лидерами до тех пор, пока те не придут к единому решению – как вывести страну из кризиса.

Такое вот телешоу в прямом эфире «Политики за стеклом» Патриотическая партия Украины решила подарить себе на день рождения, 31 декабря. Идея, откровенно говоря, не нова. Подобный метод стимулирования к поискам компромисса еще в XIII веке «обкатали» в Риме на кардиналах Конклава, который несколько месяцев не мог выбрать нового Папу после смерти Григория IX. Тогда дверь в помещение попросту замуровали, да еще и организовали членам Конклава вынужденный пост… что также, надо полагать, способствовало принятию согласованного решения. Однако лидер патриотов Николай Габер в интервью агентству УНИАН заявил, что шоу «Политики за стеклом» стало бы лучшим подарком не только для Патриотической партии, но и для всей страны.

- Политическая верхушка уже давно не занимается ни экономикой, ни страной, тем более - проблемами людей. Они лишь обвиняют друг друга в предательстве и воровстве в прямых эфирах теле- и радиостанций. Ни Ющенко, ни Тимошенко, ни Янукович не заслуживают спокойной новогодней ночи, пока интересы страны не станут для них выше собственных амбиций.

Поэтому наилучшим выходом для страны было бы закрыть политических лидеров в комнате «за стеклом», и публично, перед всем народом, заставить договориться, сколько бы времени для этого не понадобилось.

Легко быть красивым и умным с помощью имиджмейкеров в течение двадцати минут, а прожить две недели перед камерами и улыбаться тем кого, мягко говоря, недолюбливаешь – совсем другое, и естество каждого обязательно проявится.

Пусть народ понаблюдает, как эти политики «дружат» друг против друга, и даже просто, к примеру, едят. Хотя хотелось бы увидеть, как они обсуждают проблемы Украины, находят пути выхода из кризиса.

Они должны предложить единое видение решения проблем, продемонстрировать готовность к совместным действиям, чтобы в новом году страну не лихорадило как в этом. А если не могут – уйти.

В любом случае такое «шоу» принесет положительный результат: или политики договорятся, или народ окончательно в них разочаруется и не поддержит на следующих выборах. Последнее позволит реализовать давнюю идею нашей партии - провести люстрацию в высших эшелонах власти, запретив при этом занимать высокие посты всем, кто сегодня «у штурвала», сроком, минимум на пять-десять лет.

- Вы полагаете на нашу политическую верхушку можно повлиять?! - И на улице Грушевского, и на Банковой должны понимать - долго терпеть бардак в стране народ уже не будет. Единственный положительный результат оранжевой революции - то, что украинцы почувствовали свою возможность влиять на власть. И ощутив однажды эту силу, народ обязательно это повторит. В той или иной форме.

Думаю, основные события будут развиваться в начале следующего года, и наша партия к ним уже готовится. В феврале - марте 2009 года мы планируем провести акцию «Марш патриотов Украины» и собрать в столице около 200 тысяч людей со всех уголков Украины, с требованием отстранить от власти тех, кто неспособен принимать правильные государственные решения. Если к тому времени наши руководители не примут необходимых мер для вывода государства из политического и экономического кризиса, людей может собраться намного больше. Это подтверждает наша работа в регионах. Самоопределение людей, ответственность за страну стали реальностью. Уже несколько месяцев мы проводим народную акцию «Самоопределение», которая заключается в переписи патриотов Украины. Люди из разных партий и беспартийные, жители городов и сел, чиновники, рабочие отвечают на один и тот же вопрос: «Считаете ли вы себя патриотами Украины?». Это нужно не для Габера или для его партии. Человек должен сам для себя осознать, кем он является. По моему глубокому убеждению, патриотом является тот, кто неравнодушен к происходящему в своем государстве, кто имеет активную позицию, любит Украину и готов работать на ее благо.

Патриот, переживающий за свою страну, не станет молча наблюдать, как ее разваливают. Своим опросом мы стараемся пробудить в душах людей чувство патриотизма. Подобные анкеты мы отправляем народным депутатам и чиновникам, но ответов получаем мало. Создается впечатление, что наша верхушка либо потеряла чувство патриотизма, либо его у нее и не было. Большинство депутатов в парламенте можно назвать разве что кнопкодавами. Многие не работают в комитетах, а некоторые даже не ходят на заседания. На вопросы такой анкеты они не отвечают - им нечего сказать: признаться, что им страна «до фени» не могут, а сказать, что они патриоты - не хотят, поскольку это значит возложить на себя ответственность.

Думаю, может организовать для них мастер-класс по патриотизму?! Чтобы они забыли про пиар, портфель будущего президента и занялись проблемами простых граждан.

- Может таких политиков проще заменить? - Самым лучшим выходом из ситуации была бы полная смена власти – от президента до парламента. В СМИ регулярно говорят только о нескольких политических силах, и простой человек не может по достоинству оценить другие. Уже сегодня 59% людей наотрез отказываются голосовать за те, политические силы, которые находятся сейчас в действующем парламенте, и 20% готовы отдать свои голоса за популярные пять политических сил только потому, что не знают о существовании других партий.

В ноябре этого года Патриотическая партия Украины инициировала проведение межпартийной ассамблеи непарламентских партий, в которой приняли участие более 45 партий, для которых слово «патриотизм» - не пустой звук. К следующим парламентским выборам мы договорились создать мегаблок. В него войдут правые, центристские, и левоцентристские партии, которые понимают, что конкурировать в одиночку с партиями-монстрами, не имеющими принципов и идеологии, но обладающими мощными финансовыми, административными и медийными ресурсами - очень сложно. Только объединение патриотов Украины, независимо от их партбилетов, может смести нынешних правителей и привести к власти новые политические силы, способные преодолеть кризис, существующий более в головах наших руководителей, нежели в реальной экономике.

- Не так давно Вы объявили о формировании «черного списка» псевдопатриотов Украины. Когда он будет опубликован? - Наша партия предложила простым гражданам выступить в качестве экспертов и определить, кто есть кто - в центральных и в региональных органах власти, или в других сферах. Уже собраны тысячи анкет из разных регионов Украины, сегодня эти данные обрабатываются и, думаю, к концу января будут опубликованы на нашем партийном сайте. В список войдут те, кто мешает государству жить и развиваться. Решать будет народ. Причем в нем могут оказаться не только политические или государственные деятели. Думаю, список будет достаточно большим и в нем будет много известных фамилий, называть которые я пока не буду.

- Вы не задумывались над тем, чтобы на основе «черного списка» реализовать идею, которая была высказана в самом популярном интернет - вопросе к Президенту: сколько нужно заплатить нашему политическому бомонду, чтобы он навсегда уехал из страны? - Мы объездили всю Украину – от самых маленьких сел до больших городов, и я уверен, что подавляющее большинство жителей нашей страны готовы отдать на это благое дело пять-десять гривен со своих пенсий, зарплат – купить им билет в одну сторону. Если все сознательные, патриотически настроенные люди объединяться - это можно будет воплотить в жизнь.

- Через несколько дней ваша партия отметит свое десятилетие. Как вы оцениваете итоги работы Патриотической партии Украины к юбилею? - ППУ предложила обществу, то, что не смог предложить никто – национальную патриотическую идею, которая не разъединяет людей на «своих» и «чужих», а объединяет жителей левого и правого берега Украины. Подчеркиваю, это не националистическая идея. Ведь для того, чтобы быть счастливым, любому человеку необходима страна, которой он может гордиться. Патриотическая идеология позволяет любому человеку, который имеет паспорт гражданина Украины, чувствовать себя дома, чувствовать свою ответственность за то, что происходит в стране. Мы продолжаем вести разъяснительную работу, и гордимся тем, что благодаря нам в Украине стало намного больше патриотов. Думаю, что в ближайшее время мы увидим в нашем обществе, и в стране в целом, серьезные перемены.

Сегодня мы призываем патриотов изо всех уголков Украины, объединиться для защиты своих прав и интересов: защитить свои рабочие места, свои зарплаты, дом.

Придя к власти, Патриотическая партия Украины возьмет курс на построение Украины как государства номер один в мире.

Мы знаем, что это возможно за счет открытий в энергетике, а именно – создания новых видов энергии. Кроме того – за счет создания новых технологий в производстве и строительстве, развитии агропромышленного комплекса, создания новых технологий в аэрокосмической сфере.

Сегодня, накануне Нового года, я хочу пожелать всем украинским патриотам, чтобы новый год принес в нашу страну долгожданный ветер добрых перемен.

Счастья, здоровья и благополучия всем украинцам!

Беседовал Антон Ткаченко