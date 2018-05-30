Нами управляют дураки?

Есть ли в Украине антикризисная политика? Этот вопрос обсуждался вчера на открытом заседании Украинского форума при участии ведущих экспертов по финансово-экономической политике. Валентин Симоненко, глава Счетной палаты Украины: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ТАКОЕ СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД Есть ли в Украине антикризисная политика? С точки зрения своей должности, с точки зрения человека, который много лет занимается проблемами социального развития страны, могу сказать, что в Украине нет антикризисной политики.

Те решения, которые сегодня принимает Кабмин, указы Президента, законы, которые принимаются ВР, не представляют собой комплексной системной, научно обоснованной политики, которую сегодня нужно проводить.

Сегодня вообще появляется вопрос – способны ли мы разработать антикризисную политику?

Нынешняя система принятия государственных решений уже много лет держится на одном принципе – все они принимаются на сугубо бытовом уровне.

Например, недавно мы подписывали меморандум о взаимодействии между Всемирным банком и Счетной палатой Украины. 39 миллиардов гривен мы потратили на реализацию этих проектов, было около 25 проектов. Ни одного проекта не доведено до конца. Ни один! Почему? Потому что люди, которые занимаются реализацией этих проектов, не могут понять, что от них требуется.

Принимая решение, правительственные чиновники не предусматривают никаких механизмов их реализации. Возьмем одно из последних постановлений Кабмина, где речь идет об утверждении плана мероприятий по уменьшению негативного сальдо во внешней торговле. Негативное сальдо – 12,5 миллиардов долларов. Обратите только внимание на уровень профессионализма правительства. Цитирую: «Расширение мероприятий: расширение рынка сбыта товаров отечественного производства. Предлагается соблюдение жесткой позиции Украины во время ведения переговоров относительно вступления в ВТО других стран. Развитие внешней торговли: основание конкурса украинских лидеров внешней торговли». Все! Других мер нет.

Скажите мне, пожалуйста, могут ли такие меры повлиять на сокращение негативного сальдо? Безусловно, нет. Я привел только один пример. А все вопросы правительство решает в аналогичном ключе.

Более того, в нашей стране практически нет людей, которые могут стратегически мыслить и принимать стратегические решения.

Относительно бюджета. Бюджет является ключевым звеном решения всех проблем. Бюджет – это концентрированное выражение экономической политики государства на текущий год, особенно в кризисной ситуации.

Однако ни финансово-бюджетной, ни денежно-кредитной политики там практически нет. Было бы хорошо, если бы ее вообще не было, потому что шаги по их реализации – это два разнонаправленных вектора.

Денежно-кредитную политику должен утвердить Нацбанк. Он ее утвердил? Нет.

...Читаю бюджет очень внимательно и понимаю, что его составляли две разные группы.

Вот создали стабилизационный фонд. Но так и не понятно, что такое стабилизационный фонд в Украине. В 67-й статьи написано, куда пойдут деньги. Например, на приобретение школьных автобусов, на строительство всеукраинского медицинского центра. Конечно, все эти вещи необходимы, но разве это стабилизационный фонд?! Это просто значит, что люди, которые создавали этот фонд, даже не знают системы его работы.

Николай Азаров, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности: ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ИЗ СТЕЛЬМАХА КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ, ТО БУДЕТ НЕПОНЯТНО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СТРАНОЙ По-видимому, нет более жесткого критика политики Национального банка, чем я. На протяжении года я его беспощадно критиковал, собственно, по моей инициативе была создана следственная комиссия.

Но если сейчас всю вину возложить на Нацбанк, сделать из господина Стельмаха козла отпущения, то останется непонятно, что именно происходит со страной.

Сам Национальный банк, без правительства, навести порядок в стране, стабилизировать ситуацию просто неспособен!

Например, бюджет. Разве это не фактор стабилизации?! В бюджет заложили колоссальные выплаты населению, но Нацбанк должен под это напечатать деньги. Или Нафтогаз, который ведет такую политику, чтобы довести эту компанию до банкротства через огромные валютные долги перед страной. И кто за это должен отвечать? Почему Нацбанк из своих валютных резервов должен оплачивать долги Нафтогаза?!

Или, например, возникла задолженность перед «Дейчебанком»...

Возникает простой вопрос – почему Нацбанк должен оплачивать эти долги правительства?

За что сегодня идет борьба? А борьба идет сегодня за печатный станок. В условиях экономического кризиса правительству очень нужен печатный станок и валютные резервы Нацбанка. Вот в чем корень проблемы!

Когда я работал министром финансов, то мы с Нацбанком постоянно, еженедельно координировали свою политику. Это два (сообщающиеся) сосуда – у нас казначейство, в котором всегда было около 20 миллиардов, и Нацбанк со своими комиссионными вливаниями в экономику. И потому без такой координации, согласования, в стране нет и порядка.

Вспоминаю, как меня в 1995 году Леонид Кучма отправил в Голландию к министру финансов. Тогда была краховая ситуация с валютными резервами страны и нужно было срочно получить кредит МВФ. Речь шла всего-навсего о 200 миллионах долларов.

Я задал наивный вопрос голландскому министру во время ужина, который устроили в нашу честь. На ней также присутствовал глава центрального банка Голландии.

Поэтому я спросил: «В чем заключается независимость голландского банка от голландского правительства? Как она реализовывается?»

Глава банка так себе посмеялся, учитывая мою молодость и неопытность, и ответил: «Мы страшно независимы друг от друга, то есть я от господина министра. Мы каждую пятницу ужинаем вместе. Одну пятницу я плачу, вторую – он. Вот такова у нас независимость».

Основной документ, который сегодня должен был бы быть антикризисным, – бюджет.

А тот бюджет, который сейчас подали в ВР, – это не бюджет, и он не антикризисный. Потому что в нем не заложены, не буду говорить пессимистические, а реальные прогнозы социально-экономического развития. Там ничего не говорится о самой главной проблеме для нас – как сохранить рабочие места на предприятиях, которые сегодня останавливаются.

А какая политика сегодня реализуется? Та, которую Нацбанк и правительство прописали в меморандуме с МВФ. Мы встречались с представителями МВФ, критиковали этот меморандум и сказали: «Ваши стандартные подходы совсем не подходят для оценки ситуации, которая сложилась в Украине. Потому что нигде нет такого глубокого экономического кризиса, как у нас. Нигде нет 50-процентного спада промышленности. Соответственно, и рецепты должны быть другие». Мы должны обратиться к рецептам, которые мы выстрадали в 1993, 1996, 1997–1998 годах, когда выходили из ужасного кризиса.

Потому мы расцениваем этот бюджет как не дающий точных ответов на ситуацию в стране.

Президент сказал, что принятие плохого бюджета лучше, чем вообще неприятие. Как по мне, принятие плохого бюджета для страны сповоцирует намного худшие сценарии.

Если мы примем 15 января бюджет, никакой беды не будет. Беда будет, если мы примем абсолютно нереальный, несбалансированный бюджет.

Александр Морозов, член наблюдательного совета Сбербанка: ИЛИ МЫ ПОЛУЧИМ АВТОРИТАРНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИЛИ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОЙ Да, правительство и Нацбанк – это сосуды, которые должны быть соединены между собой. И очень странно смотреть на то, как эти сосуды в последнее время между собой соединяются.

Как по мне, очень важно сейчас говорить о бюджетной стратегии, по крайней мере, до 2012 года. Потому что это даст ориентиры для бизнеса. Когда я возглавлял один из государственных банков, мы пробовали разработать стратегию на пять лет вперед и столкнулись с тем, что это практически невозможно. Потому что у нас нет никакой информации, на которую можно бы было положиться. Но это было 5–6 лет назад, а сегодня это востребовано еще больше.

Стратегия была бы не только ориентиром для бизнеса, но и надеждой для граждан. В действительности ничего страшного не было бы, если бы инфляция в первый год была 15–18%, в дальнейшем – 9%, а еще через год – 2–3%, что нормально для развитых экономик.

Я предлагал премьер-министру, когда она нас собирала, но не увидел ее серьезной реакции, – разработать государственную политику деурбанизации. Потому что сейчас все спорят только о количестве безработных, то есть сколько их будет – 5 или 7 миллионов. Мне кажется, что сегодня нужно давать гражданам возможность прокормить себя самих. У нас простаивают сотни гектаров земли: те, что принадлежат Академии наук, Министерству обороны. Я точно владею информацией, что только в Киевской области более ста тысяч гектаров земли просто пустует.

Однако самое главное лекарство для кризиса - это доверие. Какое сегодня доверие к Президенту, правительству, парламенту? Всем известно...

Очень много в последнее время говорят о том, как Америка выходила из долговременного кризиса. Однако практически не вспоминается, что более чем три с половиной года с кризисом боролся Гувер, а Рузвельт только продолжил эту борьбу. У Гувера не было практически никаких шансов преодолеть кризис исключительно из-за того, что к нему не было доверия. А когда пришел новый президент, только тогда заговорили о доверии граждан.

А у нас сегодня никто никому не верит! Мои ожидания сегодня самые грустные: мы получим или авторитарное правительство, или внешнее управление страной.

Игорь Митюков, экс-министр финансов, руководитель украинского офиса международного инвестиционного банка Morgan Stanley: В УКРАИНЕ НЕТ ПОНИМАНИЯ ГЛУБИНЫ МИРОВОГО КРИЗИСА Считаю, что нет никакой трагедии в том, что поданный правительством бюджет не принят. Можно потрудиться еще несколько недель и доработать его.

Если говорить о краткосрочных задачах, то успех любого правительства в следующем году будет зависеть в первую очередь от того, как быстро удастся урегулировать проблему с дефицитом торгового баланса. Тот дефицит, который на сегодня сформировался, мы не сможем сбалансировать за счет любых кредитов: МВФ или Всемирного банка. Мы все время тратим больше, чем одалживаем в иностранной валюте, потому, если эту тенденцию не сломать, гривня будет иметь стойкую тенденцию к ослаблению.

Я соглашусь с мнением, что те меры, которые принимаются относительно контроля над импортом, абсолютно не достаточны. Мы не должны заигрывать перед ВТО, которая, кстати, имеет в своем инструментарии достаточно мер краткосрочного характера для того, чтобы урегулировать ситуацию, когда существует угроза национальной экономике.

К сожалению, все усилия, которые сегодня были сделаны в поддержку национальной банковской системы, кроме государственных банков пошли не на их рекапитализацию, а на рефинансирование. Это два разных метода поддержки! Рефинансирование, особенно непрозрачное, приводит к тем колебаниям курса, которые нам приходилось наблюдать.

Для того, чтобы знать, как бороться с кризисом в Украине, нужно понимать, что делается в мире. В нашей стране нет понимания глубины мирового финансового кризиса. Мы должны осознать, что мы не будем получать ни серьезных поступлений от приватизации, ни серьезных кредитов от коммерческих банков, ни портфельных инвестиций. У нас остается МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития. Мы должны разными методами с ними сотрудничать и отстаивать национальных товаропроизводителей и нашу экономику.

Записала Ксеня Лесив